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27,2% родителей в Чехии обманчиво верят, что безалкогольные напитки безобидны для детей

27,2% родителей в Чехии обманчиво верят, что безалкогольные напитки безобидны для детей

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В Чехии, где потребление пива на душу населения является самым высоким в мире, и где пиво регулярно подают за едой и на праздниках, кажется нормальным от времени давать детям глоток пива. Многие родители даже разрешают своим детям иногда пить безалкогольное пиво.
27,2% родителей в Чехии обманчиво верят, что безалкогольные напитки безобидны для детей

Новая общественная кампания под названием Nechmel děti направлена ​​на то, чтобы предупредить родителей о связанных с этим рисках и привести статистические данные о том, как часто и что пьют чешские дети дома. Согласно исследованию, проведенному для кампании Nielsen Admosphere, около 23% детей пьют безалкогольное пиво с разными вкусами, а 3% пьют пиво, содержащее алкоголь. Опрошенные родители признались, что угощали таким пивом детей 11–15 лет в 36,4% случаев, а 11% — даже детей в возрасте 3–6 лет. Эксперты связывают эти поразительные цифры с невмешательством в отношении алкоголя в Чешской Республике, а также с широко распространенной путаницей, связанной с фактическим содержанием алкоголя в этих напитках. Исследование, проведенное среди 1000 родителей детей в возрасте от 3 до 15 лет, показало, что 56,5% не считают напиток спиртным с крепостью до 0,5%, а 9,9% родителей не считают радлеры алкогольными напитками.  Фактически безобидными их считают 27,2% родителей (среди родителей детей 11–15 лет этот показатель достигает 36,7%). Данные также выявили удивительную цифру: треть родителей детей в возрасте 11–15 лет считают безалкогольные напитки более полезными, чем классические газированные напитки, а 15 процентов родителей не считают алкоголь в небольших количествах вредным для своих детей. 

«В случае с безалкогольными напитками, всякими «мягкими напитками» и радлерами дело обстоит сложнее именно потому, что они могут восприниматься — и часто воспринимаются — как некий легкий напиток в рекламе или в магазинах», — сказал Петр Фрейманн. «Важно относиться к ним так же, как к алкогольным напиткам, где содержание алкоголя и положение напитка на полке четко определены», — добавляет он. Эксперты говорят, что если давать детям безалкогольное и слабоалкогольное пиво, они привыкают к горькому вкусу хмеля, в то же время настраивая их на рискованное поведение в более позднем возрасте. Дети, которым разрешили пить дома, гораздо чаще употребляют алкоголь в других ситуациях. 

«Несмотря на то, что такие напитки относятся к так называемой безалкогольной разновидности, 0,5-процентное содержание алкоголя в организме маленького ребенка примерно такое же, как у взрослого человека, пьющего обычное пиво», — Петр Попов, руководитель Клиники наркологии Главного госпиталя в Праге.

 

Источник: expats.cz

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Темы
чешское пиво Чехия дети
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