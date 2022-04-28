В Чехии водитель в спортивном костюме ехал на электросамокате со скоростью 68 км/ч

Две недели назад радар зафиксировал мужчину на электросамокате в Рожнов-под-Радгоштем на улице Крамолишов, сообщила местная городская полиция в Facebook в четверг. Монитор показывал 68 км/ч при движении в деревне, где действует ограничение скорости 50 км/ч. Разыскивает ли полиция водителя, стражи порядка не уточнили.
«Если вы знаете того, кто попал в поле зрения полиции, у нас есть одна рекомендация. Наслаждайтесь моментами с ним как можно больше. Вполне возможно, что с учетом того, как он ездит по улицам Рожнова, его путь может оказаться короче, чем он предполагал. Будет хорошо для общества, если он останется один в своих попытках самоубийства», — написали в полиции.
Источник: novinky.cz