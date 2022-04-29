Полиция в Чехии задержала мужчину, подозреваемого в изнасиловании пятерых детей

Либерецкие следователи обвинили мужчину в изнасиловании пятерых детей — четырех девочек и одного мальчика. Дети принимали участие в мероприятиях, организованных обвиняемым.

Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Ивана Балакова. Обвинение предъявлено 32-летнему председателю Либерецкой ассоциации Děti ráje železnice, которая организовывала летние лагеря и клубы. Мужчине грозит 12 лет лишения свободы, возбуждено уголовное дело.

В дополнение к изнасилованию, этому мужчине также предъявлено обвинение в жестоком обращении с ребенком с целью производства порнографии. «Обвиняемый частично загрузил детскую порнографию из Интернета, а частично злоупотребил вверенными ему детьми для создания порнографической продукции», — сказала Балакова.

По ее словам, расследование дела еще не завершено. «К сожалению, на данный момент мы не можем исключить, что количество жертв будет еще больше после окончания нашего расследования. Среди них есть дети до десяти лет», — добавила Балакова. Как сообщает CNN Prima NEWS, самым маленьким жертвам было всего четыре года.

По словам Балаковой, мать девочки, которая в прошлом месяце принимала участие в весеннем лагере в Либерецком крае, обратилась в полицию в этом году 30 марта.

«Когда девочка вернулась из лагеря, выяснилось, что мужчина, организовавший лагерь, изнасиловал ее. Из-за серьезности дело сразу же взяли на себя областные следователи, которые задержали подозреваемого 1 апреля и в тот же день следователь обвинил его в изнасиловании», — сказала Балакова. По словам пресс-секретаря, в ходе расследования дела выяснилось, что он все же причинил вред еще четверым детям, которые также посещали организованные им мероприятия.

По данным некоторых СМИ, мужчина в прошлом дважды был судим за изнасилование ребенка. В 17-летнем возрасте в 2007 году ему было назначено условное наказание, которое он нарушил менее чем через год и изнасиловал 13-летнюю школьницу. Суд приговорил его к шести годам лишения свободы.

CNN Prima NEWS сообщила, что в то время эксперты диагностировали у него гетеросексуальную педофилию и что судья, помимо наказания, приговорил его к принудительному лечению. Однако в то время он не работал с детьми в качестве несовершеннолетнего и запрета на подобную деятельность не получал. Обвиняемый основал ассоциацию в 2020 году.

Чешское радио узнало, что в августе прошлого года женщина, которая помогала детям и приемным родителям в Либерецком крае, сообщила в полицию о его подозрительном поведении. Она написала в полицию, что человек, который управляет детскими лагерями и частным присмотром за детьми, в прошлом был дважды судим за изнасилование детей. Кроме того, она указала, что имеет камеры в квартире и постоянно снимает детей, которых родители доверили ему и его жене. Но полиция отложила дело на время.

«Мы проверили объявление, однако результаты этой проверки не давали нам права обвинять в чем-либо этого человека», — сказала Балакова Чешскому радио.

Источник: irozhlas.cz