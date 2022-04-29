Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.55
USD
23.22
RUB
0.33
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
02d 15 °C
Трафик в пражском аэропорту растет. В этом году он обслужит почти 10 миллионов пассажиров

Трафик в пражском аэропорту растет. В этом году он обслужит почти 10 миллионов пассажиров

anastasiia_kn 1
Трафик в пражском аэропорту в этом году растет быстрее, чем первоначально ожидалось.
Трафик в пражском аэропорту растет. В этом году он обслужит почти 10 миллионов пассажиров

В первом квартале аэропорт обслужил около 1,4 млн пассажиров, что составляет около 40 процентов от объема перевозок докризисного периода, но в то же время значительно больше, чем в прошлом году. Таким образом, несмотря на прекращение полетов в Украину и Россию, по оценкам аэропорта, он должен обслуживать до 9,6 млн пассажиров за весь год. Это на миллион больше, чем прогнозировалось в начале года. Так заявил сегодня Йиржи Пос, председатель правления Пражского аэропорта. До кризиса аэропорт обслуживал 17,8 млн пассажиров в год по сравнению с 4,4 млн пассажиров в прошлом году.

 

Лидируют направления Амстердам, Дубай и Париж

По словам Позе, улучшение ситуации вокруг пандемии covid-19, когда Чехия и другие страны ослабили ряд защитных ограничений, способствовало более быстрому восстановлению трафика пассажиров, особенно активизировавшегося в последние недели. По его словам, сейчас перевозчики сообщают о более высокой заполняемости самолетов. Авиакомпании также стали реже отменять рейсы в последние месяцы.

По словам управляющего аэропортом, еще одним фактором, ускорившим рост, является большой интерес пассажиров к местам отдыха. По его словам, Амстердам лидирует в качестве пункта назначения из Праги, за ним следуют Дубай и Париж. Из стран с самыми загруженными авиасообщениями — это Великобритания, затем Италия и Испания. 

Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела будет предлагать прямые рейсы по 148 направлениям в течение летнего сезона, включая новые или возобновленные рейсы в Нью-Йорк или Эр-Рияд. До кризиса из Праги летом осуществлялись полеты по 190 направлениям.


Источник:prazska.drbna.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

Рассказать всем:
Темы
аэропорт Прага Чехия отпуск
Читайте
по теме 
Аноним предупредил о бомбе на борту самолета, летевшего в Прагу. Самолет проверяют
20.04.2022 14:05 Общество
Аноним предупредил о бомбе на борту самолета, летевшего в Прагу. Самолет проверяют
3549
В пражском аэропорту произошел взрыв. Полиция проверяет подозрительный багаж.
12.04.2022 09:40 Общество
В пражском аэропорту произошел взрыв. Полиция проверяет подозрительный багаж.
4721
Пражский аэропорт прекратил трансляцию объявлений о рейсах в Украину на русском языке
03.02.2022 10:41 Общество
Пражский аэропорт прекратил трансляцию объявлений о рейсах в Украину на русском языке
3388
Пражский аэропорт в 2021 году обслужил 4,4 миллиона пассажиров
12.01.2022 19:08 Экономика
Пражский аэропорт в 2021 году обслужил 4,4 миллиона пассажиров
1522
Последние новости:
29
апреля
Василий доставляет чешскую помощь солдатам на фронт. «Украинцы никогда этого не забудут», — говорит он
29.04.2022 10:55 Политика
Василий доставляет чешскую помощь солдатам на фронт. «Украинцы никогда этого не забудут», — говорит он
132
Полиция в Чехии задержала мужчину, подозреваемого в изнасиловании пятерых детей
29.04.2022 10:58 Общество
Полиция в Чехии задержала мужчину, подозреваемого в изнасиловании пятерых детей
186
Минобразования Чехии готовит программу интеграции украинских школьников
29.04.2022 10:00 Общество
Минобразования Чехии готовит программу интеграции украинских школьников
273
Украинскую беженку оскорблял водитель автобуса в Праге
29.04.2022 08:09 Общество
Украинскую беженку оскорблял водитель автобуса в Праге
1649
28
апреля
В Чехии водитель в спортивном костюме ехал на электросамокате со скоростью 68 км/ч
28.04.2022 20:43 Общество
В Чехии водитель в спортивном костюме ехал на электросамокате со скоростью 68 км/ч
1133
Карлов университет помогает украинским академикам в Чехии. Ссылка на анкету внутри
28.04.2022 17:00 Общество
Карлов университет помогает украинским академикам в Чехии. Ссылка на анкету внутри
731
27,2% родителей в Чехии обманчиво верят, что безалкогольные напитки безобидны для детей
28.04.2022 15:30 Общество
27,2% родителей в Чехии обманчиво верят, что безалкогольные напитки безобидны для детей
902
Какие продукты в Чехии подорожали и на сколько?
28.04.2022 15:06 Экономика
Какие продукты в Чехии подорожали и на сколько?
6344
Отдыхаете на природе? Пожарные предупреждают о штрафах за неосторожное обращение с огнем
28.04.2022 14:34 Культура
Отдыхаете на природе? Пожарные предупреждают о штрафах за неосторожное обращение с огнем
707
Rohlik Group сообщила о годовом росте на 53% с оборотом 12 миллиардов чешских крон
28.04.2022 14:16 Экономика
Rohlik Group сообщила о годовом росте на 53% с оборотом 12 миллиардов чешских крон
494


Мобильная версия