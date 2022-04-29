Трафик в пражском аэропорту растет. В этом году он обслужит почти 10 миллионов пассажиров

Трафик в пражском аэропорту в этом году растет быстрее, чем первоначально ожидалось.

В первом квартале аэропорт обслужил около 1,4 млн пассажиров, что составляет около 40 процентов от объема перевозок докризисного периода, но в то же время значительно больше, чем в прошлом году. Таким образом, несмотря на прекращение полетов в Украину и Россию, по оценкам аэропорта, он должен обслуживать до 9,6 млн пассажиров за весь год. Это на миллион больше, чем прогнозировалось в начале года. Так заявил сегодня Йиржи Пос, председатель правления Пражского аэропорта. До кризиса аэропорт обслуживал 17,8 млн пассажиров в год по сравнению с 4,4 млн пассажиров в прошлом году.

Лидируют направления Амстердам, Дубай и Париж

По словам Позе, улучшение ситуации вокруг пандемии covid-19, когда Чехия и другие страны ослабили ряд защитных ограничений, способствовало более быстрому восстановлению трафика пассажиров, особенно активизировавшегося в последние недели. По его словам, сейчас перевозчики сообщают о более высокой заполняемости самолетов. Авиакомпании также стали реже отменять рейсы в последние месяцы.

По словам управляющего аэропортом, еще одним фактором, ускорившим рост, является большой интерес пассажиров к местам отдыха. По его словам, Амстердам лидирует в качестве пункта назначения из Праги, за ним следуют Дубай и Париж. Из стран с самыми загруженными авиасообщениями — это Великобритания, затем Италия и Испания.

Пражский аэропорт имени Вацлава Гавела будет предлагать прямые рейсы по 148 направлениям в течение летнего сезона, включая новые или возобновленные рейсы в Нью-Йорк или Эр-Рияд. До кризиса из Праги летом осуществлялись полеты по 190 направлениям.



Источник:prazska.drbna.cz

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