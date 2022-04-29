Вслед за туристами в Чехию вернулись карманники: уровень преступности резко вырос после пандемии

Чешская полиция сообщает о возвращении преступной деятельности на уровень, существовавший до пандемии, поскольку снимаются ковидные ограничения.

По мере того, как жизнь в Чехии возвращается в нормальное русло, растет и уровень преступности. За первые три месяца этого года в Чехии было совершено на 11 тысяч преступлений больше, чем в первом квартале прошлого года. Если в 2021 году полиция зарегистрировала на конец марта 35 690 преступлений, то за аналогичный период этого года их было уже 46 940.

«Ключевыми факторами мы считаем текущие антипандемические меры, социальный коллапс из-за распространения Covid-19 и связанное с этим ограничение передвижения населения Чехии», — сказал Ондржей Моравчик, пресс-секретарь президиума полиции.

Чешская полиция предлагает несколько основных советов, которые помогут вам помешать карманникам

Конец мер по борьбе с Covid означал возвращение традиционных форм преступности. В частности, в Праге полиция сообщает о росте мелких преступлений, с которыми люди сталкиваются чаще всего.

«Например, в отелях, куда вернулись туристы, чаще поступают сообщения о кражах. В Праге также стало больше карманников», — сообщил на условиях анонимности высокопоставленный источник в судебных органах.

Если в марте прошлого года полиция зафиксировала всего 1094 кражи, то в конце марта этого года их было уже 2197.

«Многие кражи в Праге связаны с туризмом. Жертвами часто становятся иностранцы. По мере возрождения туризма количество краж вернется к уровню 2019 года», — сказал Якуб Холас, руководитель исследовательской группы Института криминологии и социальной профилактики. И это несмотря на то, что часть туристов, а именно из России и Китая, скорее всего, не вернутся.

В предстоящий летний туристический сезон ожидается еще более высокий уровень преступности. Моравчик говорит, что полиция готовится ко всем видам преступлений. «Идет обучение действующих сотрудников полиции и уголовных следователей с учетом новых тенденций», — сообщает он.

Полиция также готовит информационные кампании, которые могут способствовать большей осведомленности, чтобы сократить количество жертв преступлений. В последние годы методы, используемые карманниками, стали более изощренными. Они работают небольшими группами и сливаются с толпой.

Источник: expats.cz

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