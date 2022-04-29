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Хакеры атакуют и чешские СМИ

Хакеры атакуют и чешские СМИ

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Веб-сайт новостного канала Чешского телевидения ČT24, который был недоступен с вечера четверга, запустили ночью после кибератаки. Об этом сегодня утром заявила пресс-секретарь общественного телевидения Каролина Блинкова. Новостной сервер Чешского радио iROZHLAS.cz также не работал в течение нескольких часов вечером, но причиной отключения, скорее всего, была не атака на сайт.
Хакеры атакуют и чешские СМИ

За последние две недели сайты нескольких государственных учреждений в Чешской Республике неоднократно подвергались атакам. К ним причастна российская хакерская группа Killnet, которая также угрожала чешским СМИ. По словам представителя, сайт ČT подвергся так называемой DDoS-атаке. С его помощью злоумышленники пытаются перегрузить сайт большим количеством запросов через несколько компьютеров. 

«Это установила наша система защиты. Но затем у нашего внешнего провайдера были технические сбои в инфраструктуре, что мы в данный момент и решаем», — заявила пресс-секретарь. 

Утром она подтвердила, что сайт заработал. «Мы восстановили его работу ночью», — добавила Блинкова. Около 19:00 отключение коснулось и iROZHLAS.cz. 

«С вероятностью 99%— это не была кибератака. Скорее всего, проблема с сетевой инфраструктурой оператора. Ведутся работы по устранению проблемы», — заявил  после 20:00 представитель Чешского радио Йиржи Хошна. За час до полуночи сайт был запущен.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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