Мужчина в Чехии хотел убить свою подругу, а потом сам застрелился

Трагедия произошла 29 апреля после 20:00 в доме на окраине села. Пресс-секретарь полиции Вероника Хокрова заявила, что это было насильственное преступление, в результате которого пострадали два человека.
«Пока все говорит о том, что событиям предшествовали бытовые разногласия. В насильственном преступлении применялось огнестрельное оружие, которое мы передали для дальнейшей экспертизы», — сказала Хокрова.
По данным чешских СМИ, мужчина пытался застрелить свою напарницу. Затем он обратил свое оружие на себя и хотел покончить жизнь самоубийством.
«Оба пациента в возрасте около сорока лет находились в критическом состоянии. Мы доставили их в Пльзеньскую университетскую больницу», — сказала Мария Свободова от имени региональной спасательной службы.
Мужчина, который после выстрела получил серьезные травмы головы, скончался ночью, подтвердила представитель Пльзеньской университетской больницы Алена Дворжакова в субботу утром.
«Женщине сделали операцию, и она остается в больнице», — добавила Дворжакова.
Перед семейным домом после 22:00 находились десятки сотрудников милиции, которые допрашивали свидетелей и обыскивали помещение.
Источник: novinky.cz
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