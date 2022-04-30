Мужчина в Чехии хотел убить свою подругу, а потом сам застрелился

Крупные полицейские маневры прошли в пятницу вечером в Вохове на севере Пльзени.Мужчина хотел застрелить свою подругу, а затем решил убить себя. Свидетелем трагедии стала их маленькая дочь. Женщина и ребенок были перевезены в больницу в критическом состоянии. Мужчина скончался ночью от полученных травм.

Трагедия произошла 29 апреля после 20:00 в доме на окраине села. Пресс-секретарь полиции Вероника Хокрова заявила, что это было насильственное преступление, в результате которого пострадали два человека.

«Пока все говорит о том, что событиям предшествовали бытовые разногласия. В насильственном преступлении применялось огнестрельное оружие, которое мы передали для дальнейшей экспертизы», — сказала Хокрова.

По данным чешских СМИ, мужчина пытался застрелить свою напарницу. Затем он обратил свое оружие на себя и хотел покончить жизнь самоубийством.

«Оба пациента в возрасте около сорока лет находились в критическом состоянии. Мы доставили их в Пльзеньскую университетскую больницу», — сказала Мария Свободова от имени региональной спасательной службы.

Мужчина, который после выстрела получил серьезные травмы головы, скончался ночью, подтвердила представитель Пльзеньской университетской больницы Алена Дворжакова в субботу утром.

«Женщине сделали операцию, и она остается в больнице», — добавила Дворжакова.

Перед семейным домом после 22:00 находились десятки сотрудников милиции, которые допрашивали свидетелей и обыскивали помещение.

Источник: novinky.cz

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