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Полиция Праги расследует дело об изнасиловании пяти детей в районе Винограды

Полиция Праги расследует дело об изнасиловании пяти детей в районе Винограды

420on.cz 1182
По данным полиции, пятеро детей в возрасте от 7 до 11 лет были изнасилованы неизвестным мужчиной в Праге. Полиция в воскресенье опубликовала фотографию человека, которого они ищут.
Полиция Праги расследует дело об изнасиловании пяти детей в районе Винограды

Инцидент произошел в конце марта в парке Sady Svatopluka Čechaх возле станции метро Jiřího z Poděbrad.

«Криминалисты расследуют дело, в котором неизвестный преступник изнасиловал пятерых детей в возрасте от 7 до 11 лет», — заявил пресс-секретарь полиции Ян Данек.

Muž, se kterým by policie ráda mluvila.

Полиция не предоставила дополнительную информацию по делу. Однако она опубликовала фотографию мужчины, с которым им нужно поговорить, чтобы прояснить ситуацию. Информацию о его личности нужно сообщить по телефону 158.

Виновному грозит до 12 лет лишения свободы.

Источник: novinky.cz

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