Полиция Праги расследует дело об изнасиловании пяти детей в районе Винограды

Facebook Twitter Вконтакте Pinterest

По данным полиции, пятеро детей в возрасте от 7 до 11 лет были изнасилованы неизвестным мужчиной в Праге. Полиция в воскресенье опубликовала фотографию человека, которого они ищут.