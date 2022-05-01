Полиция Праги расследует дело об изнасиловании пяти детей в районе Винограды

Инцидент произошел в конце марта в парке Sady Svatopluka Čechaх возле станции метро Jiřího z Poděbrad.
«Криминалисты расследуют дело, в котором неизвестный преступник изнасиловал пятерых детей в возрасте от 7 до 11 лет», — заявил пресс-секретарь полиции Ян Данек.
Полиция не предоставила дополнительную информацию по делу. Однако она опубликовала фотографию мужчины, с которым им нужно поговорить, чтобы прояснить ситуацию. Информацию о его личности нужно сообщить по телефону 158.
Виновному грозит до 12 лет лишения свободы.
Источник: novinky.cz