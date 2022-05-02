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Полиция в Чехии обвинила мужчину в убийстве трех членов своей семьи

Полиция в Чехии обвинила мужчину в убийстве трех членов своей семьи

420on.cz 446
Следователи обвинили 29-летнего мужчину в убийстве трех человек в городе Костелец-на-Гане — его брата, сестры и отца.
Полиция в Чехии обвинила мужчину в убийстве трех членов своей семьи

По словам начальника общего отдела по расследованию преступлений Яна Лисицкого, мужчина убил членов своей семьи особо жестоким и мучительным способом. Преступник был вооружен охотничьими ножами. Ему грозит от 15 до 20 лет или пожизненное заключение. Мужчина признался в содеянном. Суд Простеёва сейчас принимает решение о его задержании. Мотивом  убийства якобы стали семейные разногласия.

Трагедия произошла 29 апреля, в пятницу. По данным чешских СМИ, молодой человек убил своего 55-летнего отца, брата и сестру.

«Региональные криминалисты в Костелец-на-Хане в настоящее время расследуют насильственную смерть трех человек. Подозреваемый в совершении преступления задержан на месте. В связи с тем, что расследование этого события находится в самом начале, дальнейшая информация пока не может быть предоставлена», — сказала пресс-секретарь полиции Мария Шафаржова.

По словам соседей, у убитого отца было пятеро детей, а один сын ранее покончил жизнь самоубийством. Впоследствии мать семейства умерла после болезни.

Источник: ceskenoviny.cz

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