Сам пришел в полицию: Мужчина, разыскиваемый за изнасилование детей в Праге, вышел на связь

Пражские следователи по уголовным делам разыскивали мужчину, который подозревался в изнасиловании нескольких детей. По данным полиции, дело произошло в конце марта этого года в Садах Святополк-Чех возле станции метро «Йиржиго з Подебрад». Самому младшему из детей было всего семь лет.

Мужчина, которого разыскивали судмедэксперты, сам обратился в полицию, когда увидел себя в СМИ.

Преступнику грозит до двенадцати лет за решеткой, если он будет осужден за изнасилование. Около десяти человек обратились в полицию с информацией, которая помогла выйти на мужчину. «Помимо всего прочего, он также пошел на контакт, когда увидел себя в СМИ. Подозреваемый сотрудничает со следователями, и на данный момент по делу ведется стандартный уголовный процесс», — сказал Ян Данек, добавив, что, когда это будет возможно, полиция предоставит дополнительную информацию по делу.



Источник: prazska.drbna.cz

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