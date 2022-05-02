Сам пришел в полицию: Мужчина, разыскиваемый за изнасилование детей в Праге, вышел на связь

Мужчина, которого разыскивали судмедэксперты, сам обратился в полицию, когда увидел себя в СМИ.
Преступнику грозит до двенадцати лет за решеткой, если он будет осужден за изнасилование. Около десяти человек обратились в полицию с информацией, которая помогла выйти на мужчину. «Помимо всего прочего, он также пошел на контакт, когда увидел себя в СМИ. Подозреваемый сотрудничает со следователями, и на данный момент по делу ведется стандартный уголовный процесс», — сказал Ян Данек, добавив, что, когда это будет возможно, полиция предоставит дополнительную информацию по делу.
Источник: prazska.drbna.cz
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