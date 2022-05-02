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Сам пришел в полицию: Мужчина, разыскиваемый за изнасилование детей в Праге, вышел на связь

Сам пришел в полицию: Мужчина, разыскиваемый за изнасилование детей в Праге, вышел на связь

anastasiia_kn 197
Пражские следователи по уголовным делам разыскивали мужчину, который подозревался в изнасиловании нескольких детей. По данным полиции, дело произошло в конце марта этого года в Садах Святополк-Чех возле станции метро «Йиржиго з Подебрад». Самому младшему из детей было всего семь лет.
Сам пришел в полицию: Мужчина, разыскиваемый за изнасилование детей в Праге, вышел на связь

Мужчина, которого разыскивали судмедэксперты, сам обратился в полицию, когда увидел себя в СМИ. 

Преступнику грозит до двенадцати лет за решеткой, если он будет осужден за изнасилование. Около десяти человек обратились в полицию с информацией, которая помогла выйти на мужчину. «Помимо всего прочего, он также пошел на контакт, когда увидел себя в СМИ. Подозреваемый сотрудничает со следователями, и на данный момент по делу ведется стандартный уголовный процесс», — сказал Ян Данек, добавив, что, когда это будет возможно, полиция предоставит дополнительную информацию по делу.


Источник: prazska.drbna.cz

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