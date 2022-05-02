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В школе в Чехии из-за агрессивности учеников работает служба безопасности

В школе в Чехии из-за агрессивности учеников работает служба безопасности

420on.cz 2290
С понедельника сотрудники службы безопасности следят за учениками и учителями начальной школы Za Chlumem в Билине. Администрация, как учредитель школы, решила пойти на беспрецедентный шаг на основании возросшей агрессивности некоторых учеников старших классов.
В школе в Чехии из-за агрессивности учеников работает служба безопасности

«Они создают такие проблемы, что педагогам часто приходится прерывать занятия в классе. Кроме того, они уничтожают имущество, участились случаи нападения на других учеников и даже психологические атаки на учителей», — сказала Барбора Шнайдерова, директор школы. К счастью, по ее словам, пока не было случаев физического нападения на учителей. «Но им несколько раз угрожали», — призналась она.

Представители студенческого парламента, опубликовавшие официальный отчет на сайте школы, некоторое время назад указывали на плохую ситуацию с безопасностью в школе.

«Как представители отдельных классов, мы чувствуем необходимость прокомментировать ситуацию, сложившуюся в нашей школе, особенно в старших классах. Двери в туалетах сильно разбиты. Еще одна проблема – агрессивное и неадекватное поведение со стороны одноклассников. Ежедневно все мы являемся свидетелями громкого крика на переменах и во время уроков, постоянной нецензурной брани, домогательств по отношению к девушкам. Совершенно исчезло уважение к одноклассникам, часто к учителям. Наихудшую ситуацию мы наблюдаем в 7-м классе, в основном из-за большого количества старшеклассников, которые один или два раза оставались на второй год», — говорится в сообщении.

По словам директора, обстановка в школе стала невыносимой, поэтому было принято решение о присутствии трех сотрудников охранного агентства.

«Они будут передвигаться по коридорам школы, следить за порядком и быть доступными учителям, если это необходимо в классе во время занятий», — сказала Шнайдерова.

«Я слышал, как дети издевались над другими учениками и даже над некоторыми учителями. Но я не знаю, правда ли это», — рассказала находившаяся перед школой женщина. Ее дети в эту школу не ходят. «Но у меня много знакомых, у которых здесь дети, и именно от них я узнала, что там происходит», — добавила она.

Агентство будет следить за безопасностью школ до конца учебного года. Мэрия заплатит ей почти 200 000 крон за двухмесячную службу. Затем руководство города оценит, оказали ли его действия положительное влияние на безопасность учеников и выберет дальнейший план действий.

Источник: novinky.cz

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школы дети Чехия
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