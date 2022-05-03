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МВД Чехии предложило и далее не выдавать визы россиянам и белорусам

МВД Чехии предложило и далее не выдавать визы россиянам и белорусам

420on.cz 1050
МВД хочет, чтобы Чехия не выдавала визы и виды на жительство россиянам и белорусам даже после окончания чрезвычайного положения. Министерство предлагает, чтобы кабинет министров мог ограничить въезд и пребывание иностранцев в законодательном порядке.
МВД Чехии предложило и далее не выдавать визы россиянам и белорусам

Предложение, опубликованное на сайте правительства, было направлено министерством на процедуру обсуждения в конце апреля. По мнению МВД, эти меры в основном окажут давление на Россию и Беларусь и могут способствовать прекращению войны.

В начале марта Чехия объявила чрезвычайное положение из-за волны миграции беженцев после вторжения России в Украину. В конце месяца была принята кризисная мера, согласно которой посольства не принимают заявления на получение визы и разрешения на долгосрочное и постоянное проживание от россиян и белорусов. Исключениями из запрета являются члены семей граждан Чехии и Европейского Союза, проживающие в Чехии, или люди, преследуемые тоталитарными режимами России и Белоруссии. Мера действует до окончания чрезвычайного положения, то есть до 31 мая.

Теперь министерство предлагает закрепить меры в специальных законах, принятых в связи с российским вторжением и последовавшей волной миграции. По его словам, мера сработала хорошо, но требует большей продолжительности. "Можно обоснованно предположить, что такое ограничение окажет давление на эти государства, что в целом может способствовать прекращению агрессии и, соответственно, самой миграционной волны, вызванной этой агрессией", — отметили в МВД. По мнению министерства, кроме того, россияне и белорусы в Чехии могут угрожать безопасности страны.

Источник: ceskatelevize.cz
 

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Темы
визы Россия белорусы Беларусь украинцы Украина Чехия Министерство внутренних дел
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