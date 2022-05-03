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Полиция в Чехии задержала сотрудников автошкол, их подозревают в коррупции

Полиция в Чехии задержала сотрудников автошкол, их подозревают в коррупции

420on.cz 252
В Либерецком крае утром 3 мая продолжается полицейская операция, во время которой были задержаны пять сотрудников местных автошкол по подозрению в коррупции. По словам пресс-секретаря полиции Войтеха Робовски, если они будут признаны виновными, им грозит от трех до десяти лет лишения свободы.
Полиция в Чехии задержала сотрудников автошкол, их подозревают в коррупции

По словам Робовски, утром во вторник полиция работала не только в городе Яблонец-над-Нисоу, но и в других населенных пунктах Либерецкого края. 

«Действия полицейских связаны с расследованием эпизодов преступной деятельности, которую мы квалифицировали как особо тяжкие преступления в виде получения взятки и злоупотребления должностными полномочиями», — добавил пресс-секретарь областной полиции. В акции участвовали несколько десятков полицейских. «К операции также были привлечены сотрудники спецподразделения в связи с задержанием одного из пяти подозреваемых, который является владельцем лицензии на огнестрельное оружие», — сообщил Робовски.

В числе задержанных — владельцы автошкол и экзаменаторы. «Мы провели несколько обысков в домах подозреваемых, а также в нежилых помещениях и в здании администрации Танвалда. Речь идет о выдаче документов о сдаче экзаменов, необходимых для получения водительских прав», — добавил представитель полиции.

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
автошкола полиция коррупция Чехия Либерецкий край
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