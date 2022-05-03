15% от общей миграции в Чехию приходится на высококвалифицированных сотрудников

С 2008 года число высококвалифицированных иностранцев, работающих в Чешской Республике, удвоилось. Годом ранее их было 15% от общей миграции по сравнению с 7% до мирового кризиса. Об этом говорится в данных Petyovský & Partners.

По словам Мирослава Мейцкого, совладельца юридической фирмы, успешность привлечения высококвалифицированных специалистов, в том числе новоприбывших из Украины, составляет почти 100%. Однако если это обычный процесс трудоустройства, а не специально регламентированный, как в случае с учителями или врачами. В этом случае есть сложности, которые еще предстоит решить.

«Сейчас мы разбираемся с проблемой женщины-врача из Украины, которая хотела бы продолжить свою практику и пополнить ряды чешских врачей, но сталкиваемся с тем, что для этого человек должен пройти апробационный экзамен. А следующий такой экзамен проходит в октябре и, к тому же, на чешском языке. Выходит, что несмотря на то, что у врача есть образование и он имеет практической опыт в Украине, все же отсутствие апробации мешает ему получить доступ на чешский рынок труда, точнее в больницу», — описывает ситуацию на рынке труда Мирослав Мейцкий, партнер Petyovský & Partners и эксперт по трудовой миграции и услугам по релокации.

По его словам, очень мотивированы и сами работодатели, которые несут немалые затраты, чтобы перевести сюда образованных людей из-за рубежа. Они стараются обеспечить наилучшие условия, интеграционные курсы и тому подобное. Кроме того, некоторые пытаются помочь с медицинской страховкой. По словам Мирослава Мейцкого, это может стоить украинской семье до 150 000, когда речь идет о более длительном сроке пребывания в стране и трудоустройстве.

Доля иностранцев, работающих в Чехии в сфере IT, высока. Пандемия covid-19 ускорила изменение рабочих привычек, и некоторые работодатели пытаются установить гибкие условия труда в профессиях, где это возможно. Таким образом, Прага занимает 10-е место по популярности среди «цифровых кочевников».

«Люди чаще всего представляют себе выпускника вуза, лет 25, на пляже где-нибудь в Азии, лихорадочно постящего в Instagram селфи с гамака, с ноутбуком в одной руке и напитком в другой. На самом деле данное определение касается людей, которые могут выполнять свою работу в онлайн-среде и любят путешествовать по миру», — говорит Petyovský & Partners.

Как поступать тем, кто хочет заниматься регулируемыми профессиями, такие как врачи или учителя?

Первый шаг – признание зарубежного образования. Это называется нострификацией, поэтому университет проверит, есть ли у вас образование, необходимое для работы здесь, в Чешской Республике.

Впоследствии, например, врачам необходимо сдать апробационный экзамен в Чешской медицинской палате.

Медицинская палата хотела его как-то упростить только для врачей из Украины, однако это еще не согласовано и на данный момент условия включают вышеупомянутый экзамен на чешском языке.

Так тем, у кого нет с собой документов, не повезло?

Да, не повезло.

В каких компаниях Чехии удалось найти работу другим высококвалифицированным специалистам?

Мы ориентируемся в первую очередь на IT-сектор. Поскольку Чехия стала более или менее технологическим центром, технологическим «хабом» за последнее десятилетие. Нашими клиентами в основном являются компании-разработчики программного обеспечения в Чешской Республике. Это, например, филиалы транснациональных корпораций.

Ежегодно сюда приезжает до тысячи сотрудников. Сейчас, в связи с войной на Украине, или вообще кризисом, мы связались с десятками других людей, которые бежали и нуждались в помощи.

Я прав, что этим людям не нужно говорить по-чешски? Многонациональные компании используют английский язык, поэтому им проще интегрироваться?

Конечно, в транснациональных компаниях говорят по-английски. Те украинцы, которые оформили тут визу толерантности или временной защиты, имеют свободный доступ к рынку труда, поэтому без особых проблем могут вступать в любые трудовые отношения.

Обладают ли работодатели достаточной информацией? Что чаще всего спрашивают?

Для тех, кто никогда не нанимал иностранцев, это совершенно новая ситуация, поэтому они в растерянности. Хотя информации от государства предостаточно. Несмотря на то, что здесь упоминается свободный доступ к рынку труда, остается по крайней мере одно обязательство, а именно регистрация в бюро по трудоустройству.

Так что эти работодатели приходят к нам и спрашивают. В прошлый раз я обедал в нашем бистро, куда хотели нанять украинку, ранее работавшую в кафе. И они меня спрашивают: «Слушай, Мирка, мы можем ее нанять? Как это сделать?». Так что информация есть, но работодатели к ней не привыкли и до сих пор не знают.

Визы, которые получают эти люди, ограничены по времени. Станет ли это проблемой в будущем, если конфликт продолжится?

Я думаю, что правительство отлично оценило, как будет выглядеть кризис, и очень быстро приняло решение о том, как интегрировать этих людей в общество и протянуть руку помощи. Виза — вопрос завтрашнего дня. В настоящее время она действительна до конца марта 2023 года.

Я, конечно, спрашиваю, как о них позаботится государство. Пойдут ли они классическим путем и им придется вернуться в Украину, или их визы будут продлены, чтобы не прерывать работу.

Я думаю, что если конфликт в Украине будет продолжаться, можно будет как-то продлить визу. В настоящее время это невозможно. Так что все равно придется решать.

Как насчет медицинского страхования для иностранцев?

Это уже давно большая тема, но в прошлом году 2 августа вступила в силу поправка к Закону о проживании иностранцев, которая предусматривала, что единственной страховой компанией, которая может страховать иностранцев в Чехии, является дочерняя компания VZP, так называемая PVZP, для страхования иностранцев.

В то время цены на страховки для иностранцев выросли примерно в два раза. Если вы здесь иностранец, хоть и трудоустроенный, но с вами жена или муж, плюс ребенок, то вам нужно купить страховку на два года, ведь вы должны предъявить страховку на все это время.

За одного взрослого человека сегодня это стоит примерно 26 тысяч крон, умножаем на два, это 52 тысячи, и даже если добавить двух детей, то придется платить 150 тысяч крон только за медицинскую страховку.

Из вашего опыта, платит ли за нее работодатель?

Некоторые работодатели это сделали, но большинство нет, и когда стоимость этой страховки начала резко расти, работодатели начали предлагать помощь, потому что это было нереально для сотрудников.

Мы сейчас подсчитали расходы для одного клиента, который решил платить за семьи своих сотрудников. Мы говорим примерно о 200 членах семьи, это будет стоить около 10 миллионов крон в год. К счастью, новая власть пытается исправить ситуацию с монополией страховок, которую оставило нам здесь предыдущее правительство.

Итак, будут законодательные изменения?

Да, они уже одобрены правительством, а сейчас находятся в первом чтении в палате депутатов. Изменения дают возможность снова работать всем тем страховым компаниям, которые, предоставляли эту страховку раньше. Монополию, которая явно не пошла на пользу, мы устраняем.



Источник: seznamzpravy.cz

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