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Аферисты в сети: Мошенники вывели со счетов двух граждан Чехии 350 000 крон. Как это было

Аферисты в сети: Мошенники вывели со счетов двух граждан Чехии 350 000 крон. Как это было

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По данным полиции, мужчина и женщина из Злина потеряли в Интернете почти 350 000 крон. Оба предоставили мошенникам доступ к своему интернет-банкингу, где они входили в систему со своими паролями.
Аферисты в сети: Мошенники вывели со счетов двух граждан Чехии 350 000 крон. Как это было

36-летняя женщина была ограблена неизвестным преступником более чем на 164 000 крон, а 38-летний мужчина — почти на 183 000 крон. Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы за мошенничество и несанкционированный доступ к компьютерной системе и носителю информации, сообщила сегодня пресс-секретарь полиции Моника Козумпликова. 

По ее словам, женщина из села близ Слушовиц опубликовала объявление о продаже детской кроватки на интернет-портале, посвященном купле-продаже различных вещей. 

«С ней связался человек, с которым она общалась через WhatsApp. Они договорились об отправке детской кроватки через транспортную компанию. Потом она получила мошенническую ссылку от этой компании, которая перенаправляла ее на сайт банка. Там она ввела свои данные для входа, включая имя и дату рождения», — сказала пресс-секретарь. По данным полиции, женщина не смогла войти на сайт своего банка, а когда ей удалось пообщаться с предполагаемым сотрудником транспортной компании, она узнала, что потеряла деньги. 

«Всего с ее счета было отправлено шесть платежей на два банковских счета. Поэтому она обратилась сначала в свой банк, а затем в полицию», — сказала Козумпликова. 

Похожая ситуация произошла с мужчиной из Злина — ему вечером пришло смс о том, что он должен войти в свой интернет-банкинг по присланной ссылке, иначе его счет будет заблокирован. 

«Мужчина авторизовался по присланной ссылке, заполнил все данные для входа и начал получать подтверждающие смс с кодами авторизации, которые мужчина подтвердил. Примерно через 30 минут он понял, что стал жертвой мошенников, т.к. на счету компании, к которому он имел доступ, остался нулевой баланс. «Всего с его счета на один банковский счет было отправлено 19 платежей», — сообщила пресс-секретарь. В связи с обоими случаями полиция еще раз предупреждает пользователей Интернета, чтобы они никогда не нажимали на ссылки, которые маскируются под сайты банка или ссылаются на страницу для доступа к банковским услугам. Полицеские призывают людей не разглашать свои пароли и никому их не передавать.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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мошенничество Чехия интернет
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