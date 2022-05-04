Из-за беженцев численность населения Чехии приближается к историческому максимуму в 11 миллионов человек

Количество населения в Чешской Республике приближается к рекордно высокому уровню. Об этом свидетельствуют данные Чешского статистического управления и Министерства внутренних дел. Сейчас количество людей, живущих в Чехии (включая беженцев из Украины), составляет 10,835 миллиона человек. Это почти столько же жителей, сколько было в Чехии, Моравии и Силезии до начала Второй мировой войны.

По данным статистиков, на 1 января 2022 года в Чехии проживало 10 миллионов 524 тысячи человек. Текущая статистика включает людей с чешским гражданством и иностранцев с ПМЖ.

«Можно сказать, что рост населения Чешской Республики за последние десять лет или между переписями 2011 и 2021 годов связан с миграцией», — говорит Терези Штиглерова, руководитель отдела демографической статистики Чешского статистического управления.

По данным МВД, в понедельник в Чехии под временной защитой находились 322 822 украинца, бежавших от войны. Школы, в частности, столкнулись с наплывом беженцев, больше работы стало у врачей и учителей, но, с другой стороны, компаниям теперь легче найти новых сотрудников.

Например, в Карловых Варах каждый десятый житель Украины, а в школу стали ходить более 600 детей. Здесь в новую адаптационную группу в бывшей начальной школе ходят 24 дошкольника.

По данным Минобразования, на начало апреля в детских садах было более 3 тысяч детей беженцев, в начальных школах — 13 тысяч украинских детей.

Большую нагрузку на беженцев испытывают врачи — от практических до педиатров. Каждый десятый беженец — ребенок в возрасте до шести лет.

По имеющимся данным, с начала войны в Чехии начали работать 24 тысячи украинских беженцев. Помимо сельского хозяйства, беженцы чаще всего заняты в производстве, на транспорте или в сфере услуг. Однако им часто приходится соглашаться на менее квалифицированную работу, чем на родине.

Источник: ceskatelevize.cz

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