Чешской Википедии исполнилось 20 лет. Контент онлайн-энциклопедии составляют 1000 добровольцев

Двадцать лет назад, 3 мая 2002 года, начала работу чешская версия онлайн-энциклопедии под названием «Википедия». С тех пор количество статей на чешском языке увеличилось, и сегодня их более полумиллиона. Они часто содержат фотографии, картинки, а иногда и видео- и аудиозаписи.

Одним из администраторов чешской Википедии является Мартин Урбанец. Он напоминает, что в 2002 году, когда была создана чешская Википедия, о ней никто не знал, а сегодня ею ежедневно пользуется большая часть населения.

«В 2002 году все писали статьи на основные темы, такие как вода или Прага, — говорит Урбанек.

Уникальность Интернет-энциклопедии в том, что пользователи сами пишут статьи. «На чешской Википедии около тысячи активных пользователей, которые вносят хотя бы одну правку в месяц», — добавляет Урбанек.

Открытость Википедии иногда может быть недостатком. Если есть сомнения по статье, администраторы решают этот вопрос. Когда кто-то пишет статью с совершенно бессмысленным текстом, администратор может ее сразу удалить.

«Если речь идет о статье, которая, например, у кого-то из википедистов не соответствует правилам энциклопедической значимости, мы должны начать дискуссию об удалении», — поясняет Урбанек.

Затем нужно объяснить, почему статья не соответствует правилам. По словам Урбанека, дискуссия об удалении ведется в исключительных случаях.

Среди активных википедистов есть студенты, работающие в разных сферах, в том числе преподаватели вузов. Например, Йитка Эрбенова работает в Южночешском университете и уже четырнадцать лет пишет статьи для Википедии.

«Это хобби. Все авторы добровольцы. Мы все делаем это в свободное время», — добавляет Эрбенова.

В Википедии около 503 тысяч статей на чешском языке. Они постоянно дополняются и добавляются новые.

Источник: irozhlas.cz

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