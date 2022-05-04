Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.64
USD
23.4
RUB
0.35
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01d 20 °C
Чешской Википедии исполнилось 20 лет. Контент онлайн-энциклопедии составляют 1000 добровольцев

Чешской Википедии исполнилось 20 лет. Контент онлайн-энциклопедии составляют 1000 добровольцев

420on.cz 167
Двадцать лет назад, 3 мая 2002 года, начала работу чешская версия онлайн-энциклопедии под названием «Википедия». С тех пор количество статей на чешском языке увеличилось, и сегодня их более полумиллиона. Они часто содержат фотографии, картинки, а иногда и видео- и аудиозаписи.
Чешской Википедии исполнилось 20 лет. Контент онлайн-энциклопедии составляют 1000 добровольцев

Одним из администраторов чешской Википедии является Мартин Урбанец. Он напоминает, что в 2002 году, когда была создана чешская Википедия, о ней никто не знал, а сегодня ею ежедневно пользуется большая часть населения.

«В 2002 году все писали статьи на основные темы, такие как вода или Прага, — говорит Урбанек.

Уникальность Интернет-энциклопедии в том, что пользователи сами пишут статьи. «На чешской Википедии около тысячи активных пользователей, которые вносят хотя бы одну правку в месяц», — добавляет Урбанек.

Открытость Википедии иногда может быть недостатком. Если есть сомнения по статье, администраторы решают этот вопрос. Когда кто-то пишет статью с совершенно бессмысленным текстом, администратор может ее сразу удалить.

«Если речь идет о статье, которая, например, у кого-то из википедистов не соответствует правилам энциклопедической значимости, мы должны начать дискуссию об удалении», — поясняет Урбанек.

Затем нужно объяснить, почему статья не соответствует правилам. По словам Урбанека, дискуссия об удалении ведется в исключительных случаях.

Среди активных википедистов есть студенты, работающие в разных сферах, в том числе преподаватели вузов. Например, Йитка Эрбенова работает в Южночешском университете и уже четырнадцать лет пишет статьи для Википедии.

«Это хобби. Все авторы добровольцы. Мы все делаем это в свободное время», — добавляет Эрбенова.

В Википедии около 503 тысяч статей на чешском языке. Они постоянно дополняются и добавляются новые.

Источник: irozhlas.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

Рассказать всем:
Темы
интернет Чехия
Читайте
по теме 
Аферисты в сети: Мошенники вывели со счетов двух граждан Чехии 350 000 крон. Как это было
03.05.2022 16:38 Общество
Аферисты в сети: Мошенники вывели со счетов двух граждан Чехии 350 000 крон. Как это было
2331
От хакерской атаки в Чехии пострадали сайты МВД, полиции и пожарной службы
27.04.2022 13:23 Экономика
От хакерской атаки в Чехии пострадали сайты МВД, полиции и пожарной службы
713
За два дня в Чехии заблокировали 900 сайтов с дезинформацией
24.04.2022 12:53 Общество
За два дня в Чехии заблокировали 900 сайтов с дезинформацией
1278
Почти 70 процентов интернет-магазинов в Чехии в прошлом году нарушили закон
22.04.2022 13:13 Экономика
Почти 70 процентов интернет-магазинов в Чехии в прошлом году нарушили закон
2399
Последние новости:
04
мая
«Подарок Путину»: Фиктивный интернет-магазин собирает настоящие пожертвования для украинской армии из Чехии
04.05.2022 15:25 Политика
«Подарок Путину»: Фиктивный интернет-магазин собирает настоящие пожертвования для украинской армии из Чехии
266
Чехи начали экономить газ, потребление в апреле упало на 18%
04.05.2022 15:02 Экономика
Чехи начали экономить газ, потребление в апреле упало на 18%
193
Пьяный в стельку байкер попал в аварию в Брно. Полиции показал средний палец
04.05.2022 14:43 Общество
Пьяный в стельку байкер попал в аварию в Брно. Полиции показал средний палец
177
ВИДЕО: Лучшие игровые комнаты в Праге, где дети могут развлечься, а родители — отдохнуть
04.05.2022 13:28 Общество
ВИДЕО: Лучшие игровые комнаты в Праге, где дети могут развлечься, а родители — отдохнуть
313
Международный день музеев пройдет в Праге 18 мая
04.05.2022 13:26 Культура
Международный день музеев пройдет в Праге 18 мая
156
Жесткое нападение на мужчину в Праге на остановке
04.05.2022 12:54 Общество
Жесткое нападение на мужчину в Праге на остановке
857
Большинство чехов довольны своей работой, но не сопротивляются переменам
04.05.2022 12:53 Экономика
Большинство чехов довольны своей работой, но не сопротивляются переменам
206
Почти 90% чехов выступают за помощь народу Украины. Более четверти считают, что премьер-министр Чехии не посещал Киев
04.05.2022 12:02 Общество
Почти 90% чехов выступают за помощь народу Украины. Более четверти считают, что премьер-министр Чехии не посещал Киев
280
В Градце-Кралове из машины при повороте выпал ребёнок
04.05.2022 11:42 Общество
В Градце-Кралове из машины при повороте выпал ребёнок
369
Учительница чешского обучает сотни украинцев одновременно. В конце занятия ей аплодировали
04.05.2022 11:21 Общество
Учительница чешского обучает сотни украинцев одновременно. В конце занятия ей аплодировали
847


Мобильная версия