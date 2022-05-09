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«Побольше бы таких!». Остравская больница уже приняла на работу более 20 украинских беженцев

«Побольше бы таких!». Остравская больница уже приняла на работу более 20 украинских беженцев

anastasiia_kn 261
Четырнадцать новых работников сферы здравоохранения из числа украинских беженцев уже работают в Остравской городской больнице. Однако до тех пор, пока они не сдадут профессиональные экзамены по чешскому языку, врачи будут выполнять только административную работу, а медсестры будут работать как вспомогательный персонал. Госпиталь помогает им адаптироваться в новой среде и считает, что по крайней мере некоторые из них останутся там после войны.
«Побольше бы таких!». Остравская больница уже приняла на работу более 20 украинских беженцев

Отделение неврологии, Остравская городская больница. Местную команду также недавно пополнила медсестра из Украины:

«Людмила находится здесь примерно с 5 апреля. Она очень трудолюбивая, скромная, отзывчивая. Жаль, что она не может еще говорить по-чешски», — говорит медсестра Магда Павелкова. Языковой барьер — единственная проблема, других замечаний нет. «Побольше бы таких», — добавляет она.

Опытная украинская медсестра Людмила Дьячок скромно отказывается от похвал. Раньше она жила в Сумах на северо-востоке Украины и тридцать семь лет она проработала в родильном доме в отделении реанимации. Сейчас она присоединилась к Остравской больнице в качестве вспомогательной силы для медсестер. Общение с ними ей облегчает планшет с переводчиком.

В Остравской городской больнице уже работают 23 украинских беженца. «Из них у нас четырнадцать человек на врачебных должностях, но они их пока не исполняют, потому что не имеют профессиональной квалификации. И у нас все еще есть девять сотрудников, занятых на технических работах», — объясняет Катержина Кисела, заместитель директора по персоналу Остравской городской больницы.

По ее словам, приток новых украинских сотрудников пока больнице не окупается, но в долгосрочной перспективе возможности многообещающие. «На данный момент уходит больше энергии и времени наших людей в процесс их адаптации и обучения. Сейчас мы не видим больших результатов, но мы верим, что со временем это поможет решить проблему нехватки персонала», — говорит Катержина Кисела. По ее словам, в больнице также учитывают, что часть из них вернется в Украину после того, как конфликт утихнет.


Источник: irozhlas.cz

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