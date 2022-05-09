«Побольше бы таких!». Остравская больница уже приняла на работу более 20 украинских беженцев

Четырнадцать новых работников сферы здравоохранения из числа украинских беженцев уже работают в Остравской городской больнице. Однако до тех пор, пока они не сдадут профессиональные экзамены по чешскому языку, врачи будут выполнять только административную работу, а медсестры будут работать как вспомогательный персонал. Госпиталь помогает им адаптироваться в новой среде и считает, что по крайней мере некоторые из них останутся там после войны.

Отделение неврологии, Остравская городская больница. Местную команду также недавно пополнила медсестра из Украины:

«Людмила находится здесь примерно с 5 апреля. Она очень трудолюбивая, скромная, отзывчивая. Жаль, что она не может еще говорить по-чешски», — говорит медсестра Магда Павелкова. Языковой барьер — единственная проблема, других замечаний нет. «Побольше бы таких», — добавляет она.

Опытная украинская медсестра Людмила Дьячок скромно отказывается от похвал. Раньше она жила в Сумах на северо-востоке Украины и тридцать семь лет она проработала в родильном доме в отделении реанимации. Сейчас она присоединилась к Остравской больнице в качестве вспомогательной силы для медсестер. Общение с ними ей облегчает планшет с переводчиком.

В Остравской городской больнице уже работают 23 украинских беженца. «Из них у нас четырнадцать человек на врачебных должностях, но они их пока не исполняют, потому что не имеют профессиональной квалификации. И у нас все еще есть девять сотрудников, занятых на технических работах», — объясняет Катержина Кисела, заместитель директора по персоналу Остравской городской больницы.

По ее словам, приток новых украинских сотрудников пока больнице не окупается, но в долгосрочной перспективе возможности многообещающие. «На данный момент уходит больше энергии и времени наших людей в процесс их адаптации и обучения. Сейчас мы не видим больших результатов, но мы верим, что со временем это поможет решить проблему нехватки персонала», — говорит Катержина Кисела. По ее словам, в больнице также учитывают, что часть из них вернется в Украину после того, как конфликт утихнет.



Источник: irozhlas.cz

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