Пьяный в стельку байкер попал в аварию в Брно. Полиции показал средний палец

Байкер ехал по улице Надражни и, по-видимому, не справился с управлением на повороте. Его занесло и он упал со скутера. Свидетели вызвали скорую помощь, а полиция бросилась оказывать помощь потерпевшему.
«Видимых повреждений у него не было, но от него пахло алкоголем. 48-летний мужчина не мог внятно ответить патрулю и отвечал на все вопросы только поднятым средним пальцем», — заявила пресс-секретарь полиции Маркета Скрживанкова.
Тест показал четыре промилле алкоголя в дыхании. Мужчине медики оказали помощь и доставили в больницу. Дело будет дополнительно расследовано полицией.
Источник: novinky.cz
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