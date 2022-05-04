Пьяный в стельку байкер попал в аварию в Брно. Полиции показал средний палец

Авария с пьяным байкером была записана на камеру в Брно в конце прошлой недели. Мужчина не справился с поворотом и среди бела дня оказался на земле на трамвайных путях посреди перекрестка. Не был в состоянии говорить, зато смог показать средний палец представителям порядка.

Байкер ехал по улице Надражни и, по-видимому, не справился с управлением на повороте. Его занесло и он упал со скутера. Свидетели вызвали скорую помощь, а полиция бросилась оказывать помощь потерпевшему.

«Видимых повреждений у него не было, но от него пахло алкоголем. 48-летний мужчина не мог внятно ответить патрулю и отвечал на все вопросы только поднятым средним пальцем», — заявила пресс-секретарь полиции Маркета Скрживанкова.

Тест показал четыре промилле алкоголя в дыхании. Мужчине медики оказали помощь и доставили в больницу. Дело будет дополнительно расследовано полицией.

Источник: novinky.cz

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