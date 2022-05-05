Неизвестный украл из ювелирного магазина в Карловых Варах драгоценности на миллионы крон

Ущерб, исчисляемый миллионами крон, нанес вор владельцу ювелирного магазина на улице Лазеньской в ​​центре Карловых Вар.

«В ночь на 5 мая на колоннаде в Карловых Варах произошло ограбление ювелирного магазина», — сообщила полиция в социальных сетях.

По словам пресс-секретаря Карловарской краевой полиции Якуба Копрживы, предварительно ущерб оценивается в несколько миллионов крон.

«В настоящее время мы усердно работаем над этим делом и ищем преступника. Дополнительной информации по делу пока нет», — прокомментировал он.

Полиция будет изучать видеозаписи камер уличного видеонаблюдения. Пока не ясно, кому принадлежит ювелирная лавка. Полиция просит свидетелей ограбления позвонить по телефону 158.

Подобное ограбление ювелирного магазина в центре Карловых Вар произошло, например, в феврале 2017 года в Старой Луке, то есть в нескольких сотнях метров от магазина, которые подвергся нападению грабителя в ночь на 5 мая. Тогда грабители унесли драгоценности и часы примерно за 14 миллионов крон. Преступников задержали.

Источник: novinky.cz

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