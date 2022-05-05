Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.61
USD
23.23
RUB
0.35
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
10d 15 °C
В Чехии разыскивается хозяин собаки, которая спровоцировала аварию

В Чехии разыскивается хозяин собаки, которая спровоцировала аварию

anastasiia_kn 230
Необычный розыск ведут полицейские из района Пльзень-Север. Они ищут владельца собаки, выбежавшей на дорогу между проезжающими автомобилями. Собака попала под колеса одного из автомобилей, но, испугавшись, убежала в неизвестном направлении. Водителю был нанесен ущерб в размере 20 000 крон. Столкновение зафиксировала автомобильная камера, а полиция опубликовала фото.
В Чехии разыскивается хозяин собаки, которая спровоцировала аварию

Авария произошла на прошлой неделе в среду днем ​​на дороге возле поселка Вохов.

«Водитель Škoda Kodiaq ехал в направлении села Козолупы, когда на перекрестке с левой стороны выбежала собака неизвестной породы темного окраса с розовым ошейником. Произошло столкновение передней части автомобиля с собакой, после чего животное побежало в сторону села Козолупы», — сообщила во вторник пресс-секретарь полиции Ева Червенкова.

Никто из людей в аварии не пострадал, но следователи оценили ущерб, нанесенный автомобилю, в 20 000 крон. Полиция разыскивает владельца, отвественного за животное.

«Полиция просит владельца собаки или других лиц, обладающих информацией, лично придти в дорожную инспекцию по адресу: Славанский переулок, 26 в Пльзене или позвонить по номеру экстренной помощи 158», — добавила Червенкова.

 

Источник: novinky.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

Рассказать всем:
Темы
животные авария Чехия
Читайте
по теме 
Открыто голосование: Как назвать редких панголинов в Пражском зоопарке?
03.05.2022 12:10 Общество
Открыто голосование: Как назвать редких панголинов в Пражском зоопарке?
502
Мужчина в Чехии в состоянии наркотического опьянения угнал автомобиль с собаками
17.04.2022 14:54 Общество
Мужчина в Чехии в состоянии наркотического опьянения угнал автомобиль с собаками
1650
Панголины из Тайваня прибыли в пражский зоопарк
15.04.2022 09:06 Общество
Панголины из Тайваня прибыли в пражский зоопарк
1699
Кота выкинули с девятого этажа. В Либерце состоится суд
12.04.2022 15:03 Общество
Кота выкинули с девятого этажа. В Либерце состоится суд
1969
Последние новости:
05
мая
В Чехии электрический разряд убил аиста, птенцов спасли пожарные
05.05.2022 11:54 Общество
В Чехии электрический разряд убил аиста, птенцов спасли пожарные
1
Неизвестный украл из ювелирного магазина в Карловых Варах драгоценности на миллионы крон
05.05.2022 10:25 Общество
Неизвестный украл из ювелирного магазина в Карловых Варах драгоценности на миллионы крон
231
Украинская семья заплатила мужчине в Праге аренду квартиры за два месяца. Деньги пропали, жилья нет.
05.05.2022 09:38 Общество
Украинская семья заплатила мужчине в Праге аренду квартиры за два месяца. Деньги пропали, жилья нет.
581
Средняя ставка по ипотечным кредитам в Чехии в мае выросла до 5,33%
05.05.2022 08:15 Экономика
Средняя ставка по ипотечным кредитам в Чехии в мае выросла до 5,33%
249
04
мая
Снимайте маски. Чрезвычайное положение, введенное в Чехии из-за пандемии, закончилось
04.05.2022 19:46 Коронавирус
Снимайте маски. Чрезвычайное положение, введенное в Чехии из-за пандемии, закончилось
1346
«Подарок Путину»: Фиктивный интернет-магазин собирает настоящие пожертвования для украинской армии из Чехии
04.05.2022 15:25 Политика
«Подарок Путину»: Фиктивный интернет-магазин собирает настоящие пожертвования для украинской армии из Чехии
1240
Чехи начали экономить газ, потребление в апреле упало на 18%
04.05.2022 15:02 Экономика
Чехи начали экономить газ, потребление в апреле упало на 18%
702
Пьяный в стельку байкер попал в аварию в Брно. Полиции показал средний палец
04.05.2022 14:43 Общество
Пьяный в стельку байкер попал в аварию в Брно. Полиции показал средний палец
754
ВИДЕО: Лучшие игровые комнаты в Праге, где дети могут развлечься, а родители — отдохнуть
04.05.2022 13:28 Общество
ВИДЕО: Лучшие игровые комнаты в Праге, где дети могут развлечься, а родители — отдохнуть
1278
Международный день музеев пройдет в Праге 18 мая
04.05.2022 13:26 Культура
Международный день музеев пройдет в Праге 18 мая
590


Мобильная версия