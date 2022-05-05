В Чехии разыскивается хозяин собаки, которая спровоцировала аварию

Необычный розыск ведут полицейские из района Пльзень-Север. Они ищут владельца собаки, выбежавшей на дорогу между проезжающими автомобилями. Собака попала под колеса одного из автомобилей, но, испугавшись, убежала в неизвестном направлении. Водителю был нанесен ущерб в размере 20 000 крон. Столкновение зафиксировала автомобильная камера, а полиция опубликовала фото.

Авария произошла на прошлой неделе в среду днем ​​на дороге возле поселка Вохов.

«Водитель Škoda Kodiaq ехал в направлении села Козолупы, когда на перекрестке с левой стороны выбежала собака неизвестной породы темного окраса с розовым ошейником. Произошло столкновение передней части автомобиля с собакой, после чего животное побежало в сторону села Козолупы», — сообщила во вторник пресс-секретарь полиции Ева Червенкова.

Никто из людей в аварии не пострадал, но следователи оценили ущерб, нанесенный автомобилю, в 20 000 крон. Полиция разыскивает владельца, отвественного за животное.

«Полиция просит владельца собаки или других лиц, обладающих информацией, лично придти в дорожную инспекцию по адресу: Славанский переулок, 26 в Пльзене или позвонить по номеру экстренной помощи 158», — добавила Червенкова.

Источник: novinky.cz

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