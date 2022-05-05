В Чехии разыскивается хозяин собаки, которая спровоцировала аварию

Авария произошла на прошлой неделе в среду днем на дороге возле поселка Вохов.
«Водитель Škoda Kodiaq ехал в направлении села Козолупы, когда на перекрестке с левой стороны выбежала собака неизвестной породы темного окраса с розовым ошейником. Произошло столкновение передней части автомобиля с собакой, после чего животное побежало в сторону села Козолупы», — сообщила во вторник пресс-секретарь полиции Ева Червенкова.
Никто из людей в аварии не пострадал, но следователи оценили ущерб, нанесенный автомобилю, в 20 000 крон. Полиция разыскивает владельца, отвественного за животное.
«Полиция просит владельца собаки или других лиц, обладающих информацией, лично придти в дорожную инспекцию по адресу: Славанский переулок, 26 в Пльзене или позвонить по номеру экстренной помощи 158», — добавила Червенкова.
Источник: novinky.cz
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