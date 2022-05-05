В Чехии электрический разряд убил аиста, птенцов спасли пожарные

​Спасатели и пожарные спасали трех новорожденных аистов из гнезда, расположенного на 32-метровой высоте в Штаглавах на юге Пльзеня. Удар током от ближайшей трансформаторной подстанции убил одного из родителей птенцов. По словам начальника станции спасения животных в Пльзене Карела Макона, детенышам грозила смерть.

«Если у аистов умирает один из родителей, то у другого обычно не остается шанса самому вырастить потомство. Как только, например, он улетел бы за едой, другой аист тут же займет его гнездо и выбросит из него птенцов. Как только мы узнаем, что у аиста не осталось партнера в гнезде, мы пытаемся спасти птенцов», — сказал Макон.

Поэтому, по его словам, необходимо было забрать трехдневных птенцов из гнезда овдовевшей самки. «Нам помогли профессиональные пожарные, которые добрались до гнезда по лестнице с площадкой. Сейчас птенцы находятся на спасательной станции. Они сразу же съели порцию мучных червей, сверчков и мелкой рыбы. Видно было, что они очень голодны. Теперь мы будем кормить их еще три недели, чтобы мы могли добавить их в гнездо других аистов с птенцами такого же возраста», — сказал Макон.

Он добавил, что таким образом за тридцать лет работы спасательной станции было спасено более сотни аистов.

Источник: novinky.cz