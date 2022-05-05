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«Летняя» погода в Чехии наступит уже на следующей неделе

«Летняя» погода в Чехии наступит уже на следующей неделе

anastasiia_kn 189
На следующей неделе в Чехию начнет поступать теплый воздух с юго-запада. Это будет означать, что мы совсем скоро почувствуем летние температуры свыше 25°C. Об этом сообщила метеоролог Дагмар Хонсова.
«Летняя» погода в Чехии наступит уже на следующей неделе

Однако конец рабочей недели не будет отличаться от предыдущих показателей. В пятницу и субботу будет облачно, а днем ​​местами пройдут ливни, дождь и грозы. Утренние температуры снижаются до 11-7°С, днем ​​повышаются до 17-21°С.

Переменная облачность будет и в воскресенье, иногда может сопровождаться ливнями или грозами. Утром температура опускается до 10-6°С, а днем ​​достигает 17-21°С.

С понедельника по среду будет ясно и переменная облачность. В понедельник и вторник утрення минимальная температура составит от 4-8 ° C, а днем ​​повысится до 18–22 ° C.

В среду минимальная температура повысится до 12-8°С, а днем ​​мы даже прочувствуем «летнюю» погоду от 21 до 25°С.

 

Источник: zpravy.aktualne.cz

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