«Летняя» погода в Чехии наступит уже на следующей неделе

Однако конец рабочей недели не будет отличаться от предыдущих показателей. В пятницу и субботу будет облачно, а днем местами пройдут ливни, дождь и грозы. Утренние температуры снижаются до 11-7°С, днем повышаются до 17-21°С.
Переменная облачность будет и в воскресенье, иногда может сопровождаться ливнями или грозами. Утром температура опускается до 10-6°С, а днем достигает 17-21°С.
С понедельника по среду будет ясно и переменная облачность. В понедельник и вторник утрення минимальная температура составит от 4-8 ° C, а днем повысится до 18–22 ° C.
В среду минимальная температура повысится до 12-8°С, а днем мы даже прочувствуем «летнюю» погоду от 21 до 25°С.
Источник: zpravy.aktualne.cz
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