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ВИДЕО: В пятницу в Чехии был не просто ураган, а природное явление — деречо. В этот раз слабое, но не менее опасное

ВИДЕО: В пятницу в Чехии был не просто ураган, а природное явление — деречо. В этот раз слабое, но не менее опасное

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По оценке Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ), сильный шторм, пронесшийся по республике в пятницу вечером, был как минимум слабым деречо. Под этим термином метеорологи понимают причиняющий ущерб и очень быстро распространяющийся ураган протяженностью не менее 400 километров.
ВИДЕО: В пятницу в Чехии был не просто ураган, а природное явление — деречо. В этот раз слабое, но не менее опасное

Сильнейший порыв был зафиксирован на станции Пльзень-Микулка — около 125 километров в час. Об этом ČHMÚ сообщил в Facebook. Деречо встречается в Чешской Республике в среднем около двух раз в год. По мере продвижения на восток разрушительный потенциал урагана ослабевал, но пожарные все еще работали на другом конце республики, в Тршинецком районе. Там они зафиксировали последний порыв ветра со скоростью более 30 метров в секунду (108 километров в час). Конкретно на Яровы Врх скорость ветра достигала более 115 километров в час. 

 

«По предварительным данным мы можем подтвердить, что это было как минимум слабое деречо», — заявили метеорологи. Если в дополнение к порыву ветра в Пльзене смогут найти повреждения, которые укажут на порывы ветра выше 33 метров в секунду в других регионах, метеорологи могут переклассифицировать явление в деречо средней силы. 

Грозы обрушились на Чехию в пятницу вечером и в субботу вечером. Метеорологи, особенно в западной Чехии, зафиксировали очень сильные, местами до экстримальных значений, порывы ветра. 

Порывы ветра со скоростью более 100 километров в час также были зафиксированы некоторыми станциями в восточной стороне страны. Например, в Неуметели в Бероунском районе скорость достигала 111 километров в час.

После ветра тысячи домов остались без электричества, в основном в Среднечешском и Пльзеньском крае. Помимо сильного ветра и дождя в некоторых местах, например, в Карловарском крае, грозы сопровождались градинами диаметром около двух сантиметров.

 

Источник: ceskenoviny.cz

Источник фото и видео: idnes.cz

 

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