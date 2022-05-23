Пока не стоит бояться: В Чехии не обнаружили обезьянью оспу, единственное подозрение не подтвердилось

В Чешской Республике не было подтверждено ни одного случая оспы обезьян, сообщил Государственный институт общественного здравоохранения (SZÚ). Одно подозрение показало отрицательный результат — институт не сообщил о других случаях. Об этом в пресс-релизе сообщила пресс-секретарь SZU Штепанка Чехова.

Несколько европейских стран недавно сообщили об оспе, включая Великобританию, Испанию, Португалию и Германию. Вирусное заболевание обычно длится от двух до четырех недель, и большинство пациентов выздоравливают. Первое подозрение на оспу в Чешской Республике было расследовано SZÚ в сотрудничестве с инфекционной клиникой Университетской больницы Буловка в Праге. Однако тесты не показали наличия вируса.

Согласно веб-сайту SZÚ, первые симптомы включают лихорадку, озноб, головные или мышечные боли, а типичная сыпь появляется через один-три дня. Часто сначала поражает лицо, а затем распространяется на другие части тела. Заболевание человека впервые было зарегистрировано в Демократической Республике Конго в 1970 году, а затем в других странах Центральной и Западной Африки. Случаи за пределами Европы связаны либо с поездками, либо с ввозом животных. Вирус передается от человека к человеку при физическом контакте. Заболевание может передаваться от животного к человеку при укусе, царапании, употреблении мяса диких животных или при контакте с жидкостями их организма. Заболевание обычно длится от двух до четырех недель, большинство больных выздоравливают. Исследования в Африке показали уровень смертности от около 3,6%, и до десяти процентов среди тех, кто не был вакцинирован против оспы. Особенно подвержены риску люди с ослабленным иммунитетом, а смертность выше среди детей и молодых людей.

Источник: ceskenoviny.cz

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