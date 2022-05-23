Чешские школы ждет наплыв в сентябре. Подходит срок, когда большинство украинских детей обязаны начать учёбу

«75% украинских детей еще не посещали детские сады, а две трети детей — начальные школы», — сказал Затлукал в понедельник о результатах проверки.
В середине мая около 26 000 беженцев из Украины посещали начальные школы в Чешской Республике. В детских садах их было 3800.
Таким образом, количество украинских беженцев в чешских школах увеличилось на 12% с начала апреля, но все еще мало по сравнению с количеством зарегистрированных беженцев.
С начала апреля до конца мая инспекция посетила 70% школ, в которые ходят хотя бы 10 украинских детей. В частности, 52 детских сада и 626 начальных школ. Половина столкнулась с кадровыми проблемами или недостатком помещений. «Все смогли решить», — подчеркнул Газдик.
«Мест достаточно, для начальных школ это 153 тысячи. Проблема в том, что они неравномерно распределены по территории Чехии. В Праге и ее окрестностях может случиться так, что (мест) не хватит», — добавил министр.
Пятьдесят или 150 тысяч детей?
Министр также отметил, что государство пока хорошо справляется с ситуацией. Но основной натиск ожидается в начале учебного года. «После 90-дневного пребывания они по закону обязаны посещать школу. Для большинства из них это будет 1 сентября», — пояснил министр.
«С 1 сентября в школы могут пойти как 50 000, так и 150 000 украинских школьников. Пока сложно оценить», — говорит Газдик.
Затлукал назвал положительным фактом тот факт, что только около 6% детских садов и десятая часть школ обучают украинских беженцев изолировано от других учеников.
По его словам, преобладает обучение в смешанных классах, а отдельные группы для украинцев используются в основном для интенсивного обучения чешскому языку.
Источник: novinky.cz
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