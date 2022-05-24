Хладнокровное нападение: в Чехии 72-летний мужчина выстрелил в женщину в игровом клубе

Мужчина, уже отсидевший 48 лет — в том числе за убийство в Леополдове тюрьме — был пойман через три часа после преступления.
Уже в субботу ему предъявили обвинение в покушении на убийство. Ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение, сообщил криминалист Ян Лисицки.
По его словам, полиция узнала о тяжело раненой женщине в игровом клубе в пятницу, вскоре после 21:00. «Женщина лежала без сознания за барной стойкой с явной травмой головы, нанесенной неизвестным преступником», — сказал следователь.
По его словам, сразу же были начаты масштабные поиски. «На основании полученных данных, проверки имеющейся информации и показаний свидетелей подозреваемый был задержан на вокзале в Оломоуце в течение трех часов», — заявил Лисицки.
По его словам, мужчина наблюдал за клубом и ждал, пока уйдет последний клиент. Затем он вошел внутрь. «Он, угрожая жещине с пистолетом в руке, требовал выдать ему наличные. Женщина отказалась дать деньги. Тогда мужчина хладнокровно выстрелил ей в голову. Затем он спрятал огнестрельное оружие за пояс и вышел из игровой комнаты», — описал нападение криминалист.
По словам представителя службы экстренной помощи Люси Микисковой, женщину с тяжелыми травмами головы и без сознания подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и доставили в отделение неотложной помощи. По словам представителя университетской больницы в Оломоуце Адама Фричера, ее состояние остается тяжелым.
«Она находится в отделении интенсивной терапии нейрохирургической клиники, и, вероятно, ей предстоит еще одна операция», — сказал Фричер.
«Несмотря на то, что все началось с ограбления, похоже, деньги его в основном не интересовали», — добавил Лисицки.
В прошлом задержанный был неоднократно судим даже за тяжкие насильственные преступления. В 1983 году он был приговорен к 21 году лишения свободы за убийство. «Отбывая наказание в Леополдове, он убил молотком своего соседа по камере», — рассказал криминалист.
По его словам, женщина не поняла, кто перед ней. «Она, вероятно, подумала, что перед ней пожилой человек, который может слегка ошибаться и который может угрожать оружием, но она не видела в нем опасного человека. Она воспринимала его как пенсионера, который может даже не знать, что делает», — заметил Лисицки.
По его словам, женщина как нельзя более ошибалась в своих суждениях. «Он выстрелил ей в голову без всякой причины. Она ему не угрожала, не подходила к нему, наоборот, старалась поговорить с ним в спокойном тоне», — добавил криминалист.
Источник: novinky.cz
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