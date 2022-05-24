На месте бывшей тюрьмы в Младе Болеславе, где «сидели» Том Круз и Иван Троян, построят жилой комплекс

Тюрьма в городе Млада Болеслав, построенная во времена Первой республики, имеет богатую историю. На рубеже тысячелетий объект был популярен у кинематографистов — Том Круз снимал здесь фильм «Миссия невыполнима», кадры тюрьмы можно увидеть в чешском фильме «Шарлатан» с Иваном Трояном в главной роли. Однако вскоре дом снесут и на его месте построят более 200 квартир.

Бывшая тюрьма на улице Йичинска служит своему первоначальному назначению с 1928 года почти тридцать лет.

«Здание было спроектировано Франтишеком Яндой в 1923 году. Строительство было завершено в 1928 году, и с тех пор оно служит своей цели, для которой оно было построено. С 1955 по 1995 год здание было архивом Министерства внутренних дел. После 1995 года оно перешло в пользование Министерства юстиции, чтобы однако восстановить его не удастся», — вспоминает историю здания Павел Векан из Swietelsky Real Estate.

С 1995 года здание уже двадцать лет находится в полуразрушенном состоянии. В 2016 году его купила компания «Aréna Mladá Boleslav» и стала сдавать в аренду кинокомпаниям. Но это было не в первый раз. Бывшая тюрьма привлекает кинематографистов со всего мира. Том Круз снимал здесь легендарный фильм «Миссия невыполнима», здесь также снимали отмеченный престижными наградами чешский фильм «Шарлатан» с Иваном Трояном.

Здесь были сняты и другие чешские фильмы — Jedna ruka netleská, Kájínek, Lidice и сериалы České století, Případy prvního oddělení.

Вероятно, первым фильмом, который был снят на территории тюрьмы в Млада Болеслав, была легендарная криминальная комедия Adéla ještě nevečeřela (1977 год).

Архитектурное бюро Casua планирует построить на месте тюрьмы построить комплекс примерно на 220 квартир с 14-этажной башней, а также кафе и рестораны.

Вся территория бывшей тюрьмы и прилегающих к ней бараков в настоящее время закрыта, благодаря строительству она будет открыта для посещения.

Новые квартиры должны быть сданы к 2026 году, часть из них будут предлагаться в аренду, часть — на продажу. Точное соотношение еще не определено. В новой жилой зоне построят автостоянку, рассчитанную на 300 машиномест.

Хотя тюрьма ожидает сноса из-за жилищного строительства, на месте будет проводиться цифровое картографирование и исторические исследования. Он определит элементы, которые строительная компания сохранит или перенесет в новое здание.

По договоренности с Музеем города Млада Болеслав на первом этаже также появится памятная доска об истории места, но ее внешний вид пока не определен.

Источник: novinky.cz

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