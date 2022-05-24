Педагог Масарикова университета в Чехии уволен за сескуальные домагательства по отношению к студентке

Преподаватель не отрицает «интимного сближения» с молодой девушкой — об этом он заявил изданию Deník N во вторник, но утверждает, что оно произошло по обоюдному согласию. Ректор университета Мартин Бареш заявил, университет не потерпит случаев домогательств. Первый семинар для сотрудников вуза состоится в среду, чтобы помочь им предотвратить или решать подобные ситуации.
«Никакие формы сексуальных или гендерных домогательств, принуждения или насилия недопустимы и не будут допускаться в Университете имени Масарика. Ожидается, что все будут относиться друг к другу с вниманием и уважением, а также уважать права друг друга», — сказал Бареш.
Инцидент произошел в прошлом году, но поначалу студентка не хотела рассказывать о случившемся. Она решила заговорить только после того, как услышала, что педагог якобы делает предложения другим ученикам. «Я не хочу, чтобы это повторилось», — цитирует студентку Deník N.
Декан факультета Станислав Балик выслушал студентку и прекратил трудовой договор с преподавателем.
На сайте университета есть раздел, посвященный случаям сексуальных домогательств, в том числе подробная методика действий в различных ситуациях. В среду начнется серия семинаров, на которых сотрудники получат информацию и инструменты, которые помогут предотвратить сексуальные домогательства, издевательства и насилие в академических кругах.
Источник: novinky.cz
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