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Министр образования Чехии уволил директора Cermat после проверки аудиторами

Министр образования Чехии уволил директора Cermat после проверки аудиторами

anastasiia_kn 182
«Я знал, что Cermat — это проблема, с первого дня моей работы на посту министра». Он был недоволен тем, как она руководит организацией.
Министр образования Чехии уволил директора Cermat после проверки аудиторами

Cermat возглавляла директор Михаэла Кленхова. Во вторник ее уволил министр образования Петр Газдик. «Cermat не оправдывает ожиданий, он нерасторопный. С такой организацией невозможно построить образование XXI века», — сказал министр. Заместителю министра образования Милану Штаблу было временно поручено взять управление в свои руки, пока не состоятся открытые выборы на должность.

Кленхова ушла с поста на следующий день после того, как стало ясно, что Газдик прислал в организацию аудиторов. Причина — подозрение в переплатах за заказы.

 

Глава Минобразования заявил в понедельник, что считает проблематичным функционирование старого директора на посту. «Я знал, что Cermat — это проблема, с первого дня моей работы на посту министра», — сказал он, но будет ли он снимать с поста директора еще не уточнял. Однако через несколько часов Газдик потребовал смены руководства, поскольку, по его словам, ситуация по-прежнему была невыносимой.

«Конечно, я еще вчера знал, что все идет к этому, но, с другой стороны, я считаю приличным, чтобы директор узнала об этом от меня как от министра, а не из СМИ», — пояснил он.

Министр образования ссылается на аудит Министерства финансов, который проводился с ноября прошлого года по февраль 2022 года. Аудиторы установили, что 64 из 89 сотрудников Cermat имели дополнительный трудовой договор. Во многих случаях, по словам министра, было непонятно, какую же дополнительную работу выполнял сотрудник. Таким образом, выборка из 36 сотрудников показала, что сотрудники  получили дополнительно еще 5,1 миллиона крон.

«Выводы представляют собой подозрение в правонарушении, на основании которого Государственная инспекция труда может возбудить последующую процедуру расследования. За контролем Министерства финансов последует контроль Министерства образования, которое сосредоточится на управлении имуществом», — добавил Газдик.

Микаэла Кленхова возглавляет Cermat с июня 2018 года. Предыдущий директор Иржи Зик был заменен после того, как тогдашний министр образования Роберт Плага уволил его из-за ошибок в выпускных и вступительных тестах.

 

Источник: seznamzpravy.cz

Источник изображения: novinky.cz 

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Темы
преступность образование Чехия
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