Ассоциация CZ.NIC с 25 мая прекратит блокировать сайты с дезинформацией в Чехии

Интернет-ассоциация CZ.NIC в среду разблокирует восемь дезинформационных сайтов, домены которых были заблокированы 25 февраля в связи с войной на Украине. Сайты больше не представляют угрозы, отчасти из-за ожидаемого падения трафика.

Об этом ЧТК сообщил пресс-секретарь ассоциации Вилем Сладек.

Основной целью этой меры на момент начала агрессии Российской Федерации было ограничение распространения в онлайн-пространстве ложной и вводящей в заблуждение информации, которая оправдывала или одобряла агрессию России в Украине. В настоящее время эти сайты больше не представляют угрозы с этой точки зрения, так как трехмесячное закрытие привело к значительному снижению их посещаемости.

Поскольку причины блокировки, согласно правилам ассоциации, исчезли, CZ.NIC запросил постановление суда, полиции или компетентного государственного органа для дальнейшего продления, однако таких документов не было получено. Ассоциация с самого начала заявляла, что это чрезвычайная и беспрецедентная мера, которую она будет пересматривать каждый месяц в соответствии с правилами регистрации.

CZ.NIC заблокировал сайты Aeronet.cz, Protiproud.cz, Ceskobezcenzury.cz, Voxpopuliblog.cz, Prvnizpravy.cz, Czechfreepress.cz, Exanpro.cz и Skrytapravda.cz. В начале марта мобильные операторы заблокировали сайты cz.sputniknews.com, Cz24.news, Nwoo.org, Slovanskenebe.com, Svobodnenoviny.eu и Zvedavec.org.

Источник: ceskenoviny.cz

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