Одиннадцать чехов получили отказ на просьбу вступить в украинскую армию

Во вторник президент Милош Земан по рекомендации Минобороны не удовлетворил 11 просьб граждан Чехии о разрешении вступить в ряды украинских вооруженных сил. Ранее глава государства одобрил заявления от 103 чехов.

«На основании рекомендации Минобороны, Президент Чешской Республики Милош Земан во вторник, 24 мая 2022 года, не удовлетворил просьбы 11 граждан Чехии о согласии на вступление в ряды Вооруженных сил Украины", — сказал представитель Града Иржи Овчачек в Twitter.

По данным Минобороны, почти четыреста чехов подали официальный запрос на службу в ВСУ. Две недели назад Град сообщил, что Земан одобрил въезд 103 чехов.

По имеющейся информации, в боевых действиях на территории Украины уже принимали участие чешские добровольцы, данные об их количестве отсутствуют. В конце марта некоторых из них сфотографировали в Ирпене под Киевом. С другими побщались чешские журналисты, работающие в Украине.

Источник: seznamzpravy.cz

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