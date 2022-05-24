Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.6
USD
22.93
RUB
0.4
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
10d 16 °C
Одиннадцать чехов получили отказ на просьбу вступить в украинскую армию

Одиннадцать чехов получили отказ на просьбу вступить в украинскую армию

anastasiia_kn 498
Во вторник президент Милош Земан по рекомендации Минобороны не удовлетворил 11 просьб граждан Чехии о разрешении вступить в ряды украинских вооруженных сил. Ранее глава государства одобрил заявления от 103 чехов.
Одиннадцать чехов получили отказ на просьбу вступить в украинскую армию

«На основании рекомендации Минобороны, Президент Чешской Республики Милош Земан во вторник, 24 мая 2022 года, не удовлетворил просьбы 11 граждан Чехии о согласии на вступление в ряды Вооруженных сил Украины", — сказал представитель Града Иржи Овчачек в Twitter.

По данным Минобороны, почти четыреста чехов подали официальный запрос на службу в ВСУ. Две недели назад Град сообщил, что Земан одобрил въезд 103 чехов.

По имеющейся информации, в боевых действиях на территории Украины уже принимали участие чешские добровольцы, данные об их количестве отсутствуют. В конце марта некоторых из них сфотографировали в Ирпене под Киевом. С другими побщались чешские журналисты, работающие в Украине.

 

Источник: seznamzpravy.cz

Следите за главными новостями Чехии вместе с 420on.cz в удобном для Вас формате:

YouTube – Что делать беженцу из Украины в Чехии? Пошаговая инструкция

YouTube – полезная информация в видео формате

Telegram – короткий дайджест новостей за день

Facebook – обсуждение новостей и дискуссии

Instagram – фото и видео новости каждый день

 

Рассказать всем:
Темы


Мобильная версия