Одиннадцать чехов получили отказ на просьбу вступить в украинскую армию

«На основании рекомендации Минобороны, Президент Чешской Республики Милош Земан во вторник, 24 мая 2022 года, не удовлетворил просьбы 11 граждан Чехии о согласии на вступление в ряды Вооруженных сил Украины", — сказал представитель Града Иржи Овчачек в Twitter.
По данным Минобороны, почти четыреста чехов подали официальный запрос на службу в ВСУ. Две недели назад Град сообщил, что Земан одобрил въезд 103 чехов.
По имеющейся информации, в боевых действиях на территории Украины уже принимали участие чешские добровольцы, данные об их количестве отсутствуют. В конце марта некоторых из них сфотографировали в Ирпене под Киевом. С другими побщались чешские журналисты, работающие в Украине.
Источник: seznamzpravy.cz
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