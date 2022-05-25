Захоронение экзотических животных нашли у дороги недалеко от Кладно

​Полицейские обнаружили закопанных экзотических животных у дороги между деревнями Смечно и Качице в Кладненском районе. По данным TN.cz, это тигры и их было несколько.

По словам пресс-секретаря полиции Среднечешского края Барборы Шнеевайс, дело расследуется полицией Кутны Горы, хотя животные были найдены в другом районе.

«Расследование только началось, поэтому мы пока ничего не можем сказать», — сказал Шнеевайс.

В прошлом чешская судебная система расследовала незаконное убийство тигров и торговлю частями их тел. Уголовное дело касалось убийства животных, которые принадлежали владельцу зоопарка и заводчику тигров Людвик Бероусеку в 2018 году. Как показало вскрытие, один из трех тигров был абсолютно здоров и скончался в результате огнестрельного ранения. Одна пуля была обнаружена ветеринаром в шейном отделе позвоночника, другая — под лопаткой.

Адвокат заявил, что Бероусек имел право стрелять в животное, поскольку самец был агрессивен и опасен для сотрудников питомника — тигр убил других самок. По словам адвоката, Бероусек имел право распоряжаться телом тигра по своему усмотрению.

Заводчик передавал мертвых тигров Милошу Грозинеку, который разделывал тела животных. Еще один участник уголовного дела вместе Суан Ву Ле производил из них продукты, которые продавались, в том числе, и на вьетнамском рынке Сапа в Праге.

Грозинек был приговорен к трем годам тюрьмы за несанкционированное обращение с охраняемыми животными, приговор сейчас пересматривается Верховным судом.

В прошлом году окружной апелляционный суд в Либерце смягчил приговор Людвику Бероусеку по делу о незаконном убийстве тигров и торговле частями их тел. Суд приговорил его к 18 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в три года и отменил штраф.

Источник: novinky.cz

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