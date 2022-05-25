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Второе подозрение на обезьянью оспу в Чехии

Второе подозрение на обезьянью оспу в Чехии

anastasiia_kn 365
Этот человек контактировал с первым пациентом. Первый случай оспы в Чехии был подтвержден во вторник, мужчина, по всей видимости, заразился на музыкальном фестивале в Бельгии.
Второе подозрение на обезьянью оспу в Чехии

Государственный институт общественного здравоохранения (SZÚ) исследует еще один случай с подозрением на обезьянью оспу, результат будет известен во второй половине дня. По словам пресс-секретаря SZÚ Штепанки Чеховой, этот человек контактировал с первым пациентом. Первый случай оспы в Чехии был подтвержден во вторник, мужчина, по всей видимости, заразился на музыкальном фестивале в Бельгии.

«Это мужчина, который был в контакте с зараженным пациентом, что подтвердилось во вторник. Результат обследования под электронным микроскопом мы узнаем во второй половине дня», — сообщила пресс-секретарь. По ее словам, образец отправлен на исследование в Центральный военный госпиталь, где проходит лечение первый пациент.

Чешская медицинская палата указала: «Вирусологически оспа обезьян не имеет ничего общего с ветряной оспой, которая вызывается вирусом герпеса ветряной оспы».

Согласно африканским исследованиям, приведенным в заключении Общества инфекционной медицины Яна Евангелиста Пуркине Чешского медицинского общества, уровень смертности от ветряной оспы составляет около 3,7%. В США в 2003 году, заразились 50 пациентов, но никто не умер.

 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Чехия Министерство здравоохранения Болезни
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