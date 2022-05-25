Издевательство над кошками в чешской квартире. Животные болели, им не давали еды и воды

Районный суд Праги 9 начал рассматривать дело матери и сына, которые, согласно обвинительному заключению, жестоко обращались с более чем 40 кошками. Прокурор утверждает, что из-за неподходящих условий разведения животные долгое время страдали от различных болезней, некоторые из которых окончились смертельным исходом. Семь кошек скончалось уже у ветеринаров. В сегодняшнем процессе женщина и мужчина участия не принимали, а в заявлениях, направленных в суд, свою вину отрицали.

Обвинение утверждает, что Барбора Неколова и Иржи Некола содержали 44 кошки в квартире в Горни Почерницах с неизвестного времени до февраля прошлого года. По словам заявителя, подсудимые не давали им воды и морили голодом. Квартиру не убирали и не дезинфицировали. По словам следователей, кошки заболели из-за неподходящих условий. Полиция также обнаружила двух мертвых котят при вызволении животных.

Согласно обвинительному акту, все кошки были заражены инфекционным кошачьим перитонитом, одним из самых тяжелых вирусных заболеваний, которое может привести к летальному исходу. Некоторые кошки также страдали от кошачьей вирусной лейкемии, кошачьего СПИДа или коронавируса. Ветеринары также обнаружили у кошек грибковые и кожные высыпания, воспаления и другие заболевания.

Кроме того, Неколову обвиняют в воспрепятствовании исполнению официального решения, потому что, по словам прокурора, она не соблюдала правила района Прага 20 от 2018 года, согласно которым ей запрещалось держать более десяти кошек в помещении. В прошлом, по данным дела, в квартире содержались в неподходящих условиях 60 кошек.

Неколова отклонила обвинения в заявлении, зачитанном сегодня судьей. По ее мнению, ничто не указывает на то, что она имела какое-либо отношение к описанному заявителем делу. По ее словам, она съехала из квартиры, где были обнаружены кошки, в феврале 2019 года, после чего в ней якобы жил ее сын.

В январе 2021 года ее знакомая, по ее словам, попросила Неколову помочь ей позаботиться о кошках, потому что доме, где она жила, должны были менять печь. Поэтому, по ее словам, Неколова попросила помощи у сына, который их принял. После коты должны были вернуться домой. Об этом говорится и в заявлении сына. Он заявил, что у него было всего девять кошек, остальные кошки, найденные в квартире, принадлежали знакомой.

Некола заявил, что его кошки здоровы, привиты и содержатся отдельно. По его словам, знакомая, которой принадлежали оставшиеся кошки, знала об их здоровье и занималась этим вопросом.

Свидетельница из муниципального ветеринарного управления дала показания сегодня в суде, рассказав о проверке, осуществленной в феврале прошлого года, во время которой кошек забрали. Среди прочего она заявила, что в прошлом у нее был опыт общения с Неколовой. По ее словам, кошки содержались в неподходящих условиях. Судья также выслушала показания некоторых соседей, которые описывали запах, исходящий из квартиры. Они также заявили, что продолжают встречаться с Неколовой в доме.

Источник: ceskenoviny.cz

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