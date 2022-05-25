Украинские беженцы массово возвращаются домой

Ситуация на польско-украинской границе уже несколько дней иная, чем была последние два месяца. В Украину возвращается значительно больше людей, чем уезжает.

Причины возвращения домой могут быть разными. Большинство тех, у кого дома остались нетронутыми, жизнь и работа возвращаются в нормальное русло. Однако есть и такие, чьи дома или квартиры разбомбили российские войска, но они хотят их отремонтировать или восстановить. Другие решили уехать, потому что им нужно похоронить близкого человека, погибшего на войне.

Беженцы благодарны за предоставленное жилье и средства к существованию, но они переживают, что в Польше для них нет работы, а если и есть, то в основном низкооплачиваемая, например, уборщики или помощники на кухне.

«Большинство моих друзей, бежавших в Польшу, уже вернулись домой. Некоторым из них трудно, потому что дом, в котором они жили, был полностью разрушен артиллерийским обстрелом. Я даже не знаю, что нас ждет, но мне пора, потому что мы просто бродим по Варшаве», — рассказала Ирина из маленького села в Житомирской области, бежавшая в Польшу с двумя маленькими сыновьями. Мальчики очень ждут папу, но он на фронте, как и большинство мужчина, добавила она, ожидая поезда домой.

Зоя — женщина средних лет из небольшого села под Киевом. «Дома я привыкла работать в саду, а здесь я просто так сидела с моими хозяевами Малгожатой и Тадеушем в Клильцах, которые предложили мне крышу над головой и еду. Мне все равно, даже если война вернется, я должна приехать домой», — сказала Зоя, которая уже упаковала два маленьких чемодана и возвращается домой со своей девятилетней дочерью Таней.

«Моим детям пришлось бросить школу, а я потеряла работу, потому что боялась за свою жизнь. Наш дом в Житомире целый, нетронутый. К сожалению, бомба попала в дом наших соседей, разрушила его до основания и вся семья погибла под завалами», — рассказывает Лена.

«Муж и отец наших троих детей на очереди, но я верю, что все сложится хорошо и вернется», — добавила она. В Польше они почти два месяца жили в спортивном зале. Недостатка в еде и медицинском обслуживании не было, но шансов на нормальное жилье или работу не было.

«Нас очень много в Польше. Это может звучать пафосно, но в Польше мы никому не нужны, а Украина без нас не может, поэтому мы вернемся», — заявила Лена журналистам телеканала TVN24.

Источник: novinky