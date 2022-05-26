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Чешская полиция разыскивает тринадцатилетнюю девочку. Её мобильный отключен

Чешская полиция разыскивает тринадцатилетнюю девочку. Её мобильный отключен

anastasiia_kn 97
Со вчерашнего дня пражские полицейские разыскивают 13-летнюю Каролину Ковачову, которая вчера не пришла в школу. Девочка помещена в Клоканек (проект фонда для детей, находящихся под угрозой) в Праге 4 по решению органа социальной и правовой защиты детей и до сих пор туда не вернулась. Она никому не сообщила о себе, и ее телефон был выключен.
Чешская полиция разыскивает тринадцатилетнюю девочку. Её мобильный отключен

По данным полиции, девушка связана с городами Увалы и Чески-Брод, откуда она родом, и у нее там друзья. Каролина Ковачова ростом около 170 сантиметров, стройная, с голубыми глазами и длинными черными прямыми волосами до плеч. На ней были серые спортивные штаны Nike, черная кожаная куртка, черные кроссовки и черный рюкзак Puma. Имеет родинку выше левого колена, татуировку в виде горизонтальной восьмерки на левом предплечье и надпись «sestry» под ней. 

«Полиция исчерпала все стандартные средства и методы поиска. На данный момент она обращается к общественности за помощью и сотрудничеством в поисках девушки. Полицейские принимают любую информацию о происшествии или ее перемещении в любом полицейском участке по линии экстренной помощи 158», — заявила пресс-секретарь полиции Виолета Сиржиштова.


 

Источник:prazska.drbna.cz

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