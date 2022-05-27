Двух собак, которые помогали мальчику-инвалиду, нашли мертвыми

В неприятную ситуацию попал восьмилетний мальчик из Ческа-Липы, умственно и физически неполноценный, которому помогали две австралийские овчарки. Животные пропали на этой неделе. Одна из собак могла предсказать эпилептический припадок у мальчика. Утром 27 мая собак обнаружили мертвыми, вероятно, их сбил поезд.

Пресс-секретарь полиции Ивана Балакова сообщила, что овчарки исчезли с понедельника по вторник из сада дома в деревне Добранов.

Розыск животных был объявлен полицией в основном для оказания помощи восьмилетнему мальчику, который является физически и умственно неполноценным.

«Мальчик привязался к двум собакам породы австралийская овчарка, которых ему купили родители. Это годовалая коричнево-белая девочка Мерри и пятилетняя серо-черно-белая девочка Китти, которая настолько связана с Филиппом, что может даже распознать приближающийся эпилептический припадок и предупредить об этом его родителей лаем», — отметила Балакова.

Последний раз собак видели в среду между 18:00 и 19:00 примерно в 10 километрах от поселка Вранов. Полиция обнаружила собак мертвыми 27 мая, по предварительным данным, они попали под поезд.

Источник: novinky.cz