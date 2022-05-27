Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.69
USD
23.1
RUB
0.38
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
04d 18 °C
Двух собак, которые помогали мальчику-инвалиду, нашли мертвыми

Двух собак, которые помогали мальчику-инвалиду, нашли мертвыми

420on.cz 292
В неприятную ситуацию попал восьмилетний мальчик из Ческа-Липы, умственно и физически неполноценный, которому помогали две австралийские овчарки. Животные пропали на этой неделе. Одна из собак могла предсказать эпилептический припадок у мальчика. Утром 27 мая собак обнаружили мертвыми, вероятно, их сбил поезд.
Двух собак, которые помогали мальчику-инвалиду, нашли мертвыми

Пресс-секретарь полиции Ивана Балакова сообщила, что овчарки исчезли с понедельника по вторник из сада дома в деревне Добранов.

Розыск животных был объявлен полицией в основном для оказания помощи восьмилетнему мальчику, который является физически и умственно неполноценным.

«Мальчик привязался к двум собакам породы австралийская овчарка, которых ему купили родители. Это годовалая коричнево-белая девочка Мерри и пятилетняя серо-черно-белая девочка Китти, которая настолько связана с Филиппом, что может даже распознать приближающийся эпилептический припадок и предупредить об этом его родителей лаем», — отметила Балакова.

Последний раз собак видели в среду между 18:00 и 19:00 примерно в 10 километрах от поселка Вранов. Полиция обнаружила собак мертвыми 27 мая, по предварительным данным, они попали под поезд.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
животные полиция Чехия дети
Читайте
по теме 
Нашли на улице в Чехии домашнее животное — что делать? Если не заявить о находке, то можно нарушить закон
25.05.2022 17:57 Общество
Нашли на улице в Чехии домашнее животное — что делать? Если не заявить о находке, то можно нарушить закон
7128
Издевательство над кошками в чешской квартире. Животные болели, им не давали еды и воды
25.05.2022 14:04 Общество
Издевательство над кошками в чешской квартире. Животные болели, им не давали еды и воды
918
Где в Чехии можно выйти на прогулку с ламой или покататься на верблюде?
25.05.2022 12:48 Общество
Где в Чехии можно выйти на прогулку с ламой или покататься на верблюде?
1595
Из пражского зоопарка сбежали четыре орангутанга
19.05.2022 20:41 Общество
Из пражского зоопарка сбежали четыре орангутанга
5183
Последние новости:
27
мая
Зарплата 30 миллионов крон в год. Первая женщина-менеджер в Чехии вышла на уровень мужчин
27.05.2022 10:54 Экономика
Зарплата 30 миллионов крон в год. Первая женщина-менеджер в Чехии вышла на уровень мужчин
263
ČEZ увеличит цены на газ более чем на 80 процентов с июля
27.05.2022 09:22 Экономика
ČEZ увеличит цены на газ более чем на 80 процентов с июля
637
Ипотека в Чехии продолжает дорожать
27.05.2022 09:03 Экономика
Ипотека в Чехии продолжает дорожать
500
26
мая
Фестиваль уличного искусства «Прага живет музыкой»
26.05.2022 20:44 Культура
Фестиваль уличного искусства «Прага живет музыкой»
831
Советский маршал Конев перестал быть почетным гражданином Праги, решили депутаты
26.05.2022 18:44 Политика
Советский маршал Конев перестал быть почетным гражданином Праги, решили депутаты
847
Чешская полиция разыскивает тринадцатилетнюю девочку. Её мобильный отключен
26.05.2022 18:35 Общество
Чешская полиция разыскивает тринадцатилетнюю девочку. Её мобильный отключен
1616
Президент Украины должен выступить перед парламентом Чехии 15 июня
26.05.2022 15:17 Политика
Президент Украины должен выступить перед парламентом Чехии 15 июня
765
Пражское метро обслуживает 1 миллион пассажиров в день. Это все еще меньше, чем было
26.05.2022 14:22 Общество
Пражское метро обслуживает 1 миллион пассажиров в день. Это все еще меньше, чем было
448
Чехия поддерживает вступление Молдовы в ЕС — ответ ожидают в июне
26.05.2022 13:56 Политика
Чехия поддерживает вступление Молдовы в ЕС — ответ ожидают в июне
587
В Чехии подтвердили еще три случая обезьяньей оспы, в общей сложности — пять
26.05.2022 13:39 Общество
В Чехии подтвердили еще три случая обезьяньей оспы, в общей сложности — пять
1994


Мобильная версия