Двух собак, которые помогали мальчику-инвалиду, нашли мертвыми

Пресс-секретарь полиции Ивана Балакова сообщила, что овчарки исчезли с понедельника по вторник из сада дома в деревне Добранов.
Розыск животных был объявлен полицией в основном для оказания помощи восьмилетнему мальчику, который является физически и умственно неполноценным.
«Мальчик привязался к двум собакам породы австралийская овчарка, которых ему купили родители. Это годовалая коричнево-белая девочка Мерри и пятилетняя серо-черно-белая девочка Китти, которая настолько связана с Филиппом, что может даже распознать приближающийся эпилептический припадок и предупредить об этом его родителей лаем», — отметила Балакова.
Последний раз собак видели в среду между 18:00 и 19:00 примерно в 10 километрах от поселка Вранов. Полиция обнаружила собак мертвыми 27 мая, по предварительным данным, они попали под поезд.
Источник: novinky.cz