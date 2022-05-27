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В Праге запретят распитие спиртных напитков на набережных после полуночи. За открытую бутылку будут штрафовать

В Праге запретят распитие спиртных напитков на набережных после полуночи. За открытую бутылку будут штрафовать

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Прага расширит количество общественных мест, где запрещено распитие спиртных напитков, с 837 до 1036. Новый указ был одобрен сегодня депутатами, он действует с июля. Запрет теперь будет распространяться на набережные с полуночи до девяти часов утра. Теперь, чтобы понести наказание будет достаточно и открытой бутылки с алкоголем, тогда как до сих пор полицейские должны были ловить потребителя в нетрезвом состоянии.
В Праге запретят распитие спиртных напитков на набережных после полуночи. За открытую бутылку будут штрафовать

«Мы создадим карту, где будут отмечены такие места, ее можно будут посмотреть в мобильном приложении». Указ, в котором перечислены сотни мест, где запрещено употребление алкоголя, последний раз менялся в 2013 году. По словам Петра Глубучека, поправка не только улучшит соблюдение правила на запрет, но и обновит список в зависимости от развития города и требований отдельных городских районов. Депутат добавил, что указ в первую очередь направлен на людей, которые помимо выпивки также занимаются хулиганством и мешают другим жильцам. В таких случаях запрет позволяет городской страже штрафовать их. 

«Мы создадим карту с указанием мест, которые будут доступны в мобильном приложении», — сказал Глубучек. 

Город реагирует на замечания и жалобы жителей Подскали, где часто до поздной ночи посетители набережной устраивают громкие посиделки.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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Темы
алкоголь законы Чехия
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