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Полиция ищет двух девушек-подростков из Колина

Полиция ищет двух девушек-подростков из Колина

420on.cz 418
​Полиция ищет двух девушек из Колина. Четырнадцатилетняя Ленка Канькова из Барховиц в последний раз общалась со своей семьей в пятницу вечером и была замечена после 8 часов вечера в Горни Полици (Ческа Липа). Четырнадцатилетняя Кристина Какара также не вернулась домой в пятницу, ее в последний раз видели после 9 часов вечера в Праге, Долни Почернице.
Полиция ищет двух девушек-подростков из Колина

Во время своего последнего контакта с семьей в пятницу вечером Канькова заявила, что была с другом и с тех пор не отозвалась. Это девушка ростом от 160 до 164 см, среднего телосложения, с длинными прямыми каштановыми волосами и карими глазами. Она была одета в черную футболку с вырезом, черные спортивные штаны PUMA, темные толстовки Adidas и белые туфли Jordan. У нее с собой были черная школьный рюкзак и черная сумка. На шее у нее была цепочка с белым камнем.

Какара заявила в два часа дня в пятницу, что едет к подруге, но не приехала. Позже она сообщила по телефону, что она с другом и не вернется до воскресенья. Рост девушки около 172 см, стройная фигура. По информации полиции, опубликованной на сайте, на вид ей от 16 до 17 лет. У него длинные каштановые волосы, голубые глаза и родинка под правым глазом. Она одета в черную эластичную юбку, серую пеструю футболку с короткими рукавами и крупной надписью Chupa chups, черную толстовку с капюшоном и кеды Converse. С собой у нее был черный рюкзак Adidas.

Сообщить в полицию о пропаже девушек можно по телефону экстренной помощи 158, ближайшему полицейскому участку или написать на электронную почту [email protected].

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

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