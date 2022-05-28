Запрет на курение в Чехии положился отразился на работе ресторанов

​По данным Ассоциации малых и средних предприятий и самозанятых лиц (AMSP), запрет на курение оказал положительное влияние на чешскую гастрономию. В рестораны стали приходить люди, которые раньше их не посещали из-за запаха дыма. Тем не менее, закон должен четко определять, как операторы общественного питания должны подходить к электронным сигаретам и другим подобным продуктам.

Об этом ЧТК рассказал Любош Кастнер, ресторатор и гарант проекта «Мой ресторан» для AMSP. Запрет на курение в чешских ресторанах, кафе и барах вступил в силу пять лет назад, 31 мая 2017 года.

Кастнер убежден, что предприятия общественного питания не понесли экономических потерь из-за прекращения курения. Однако в результате запрета, по его словам, изменилась структура рынка, где стали появляться различные курительные клубы, а операторы пытались таким образом обойти стандарт. «Сейчас 2022 год, курение не модно в обществе», — сказал Кастнер. В январе этого года Высший административный суд постановил, что запрет на курение в заведениях общепита нельзя обойти путем создания частных клубов.

Данные SaltPay, которая создает ресторанную систему Storyous, показывают, что запрет на курение существенно не повлиял на продажи или посещаемость ресторанов. По словам пресс-секретаря компании Яны Кохотоува, клиенты постепенно привыкли к новому стандарту и в большинстве своем уважают его. Если гости хотят курить, они выходят на улицу.

«В любом случае, мы считаем запрет на курение в ресторанах шагом в правильном направлении, который пошел на пользу чешской гастрономии и идет рука об руку с общеевропейской тенденцией и усилиями по сокращению числа курильщиков», — добавила она.

Люди часто закуривают свою первую сигарету в жизни в ресторане, поэтому пятилетний запрет помог некоторым не начать курить или вообще перестать. Об этом в интервью ЧТК заявила председатель Общества лечения табачной зависимости Ева Краликова. Пользу подтверждает заведующий отделением легочных заболеваний и туберкулеза Университетской клиники Брно Милан Шова, по его словам, многие пациенты стали меньше курить.

«Курение в ресторане было, пожалуй, самой распространенной причиной рецидива у наших пациентов», — сказала Краликова.

«Многие пациенты сообщают, что они меньше курят, потому что не могут в ресторане выпить пиво и закурить. Этот положительный эффект является длительным», — сказал пульмонолог Сова. По его словам, запрет на курение в ресторанах является для многих пациентов еще одним аргументом в пользу отказа от курения.

По словам Краликовой, около двух третей курильщиков хотят бросить курить и за свою жизнь предпринимают десятки попыток. Но без помощи врачей это удается лишь примерно четырем из ста человек. Поэтому созданы специализированные центры, но помощь можно получить и у врачей общей практики или в некоторых аптеках. Существуют также лекарства, помогающие избавиться от табачной зависимости. Хотя они не покрываются государственной медицинской страховкой, по словам Краликовой, они стоят примерно как одна пачка сигарет в день. Страховые компании частично помогают своим клиентам.

Помимо зависимости, врачи связывают курение сигарет с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, рака легких, а также рака молочной железы, толстой кишки, прямой кишки или шейки матки. По оценкам врачей, число смертей, связанных с курением, составляет от 16 000 до 18 000 в год, в основном из-за рака легких и хронической обструктивной болезни легких.

Согласно опросу Государственного института общественного здоровья, доля курильщиков в населении снижается уже давно. В 2021 году хотя бы изредка курили почти 30% людей старше 15 лет . В 2017 году, когда вступил в силу запрет, в ресторанах и других местах, таких как зоопарки или детские площадки, курили около 25% людей. В 2020 году, по последним данным, курильщиков было около 23%.

Менее 5% населения использовали электронные сигареты. Медики предупреждают, что эти продукты также негативно влияют на здоровье сердца и сосудов, но не производят в них канцерогенных веществ в такой степени, как при горении табака.

По словам Краликовой, помогло бы повышение цен на сигареты. По ее словам, сегодня на среднюю зарплату люди покупают вдвое больше, чем 20 лет назад. «Чтобы сигареты были такими же доступными, как двадцать лет назад, пачка должна стоить около 250 крон», — сказала она.

В качестве дополнительной меры Краликова предлагает унифицировать упаковку сигарет, придав ей единый внешний вид, шрифт и цвет, при сохранении текущих предупреждений о вреде для здоровья. По ее словам, сигареты также нельзя продавать в продуктовых магазинах и нельзя допускать рекламы в местах продаж.

«Если бы ребенок жил в среде, где сигареты будут стоить 300 или 400 крон, где он не увидит курения нигде или на улице, и он не увидит, что где-нибудь продаются сигареты, вам в принципе больше ничего не нужно делать», — заключила она.

Источник: ceskenoviny.cz

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