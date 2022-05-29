Экс-депутат Доминик Фери попал в больницу, полиция не исключает версию о попытке самоубийства

​Бывший депутат партии TOP 09 Доминик Фери в субботу вечером оказался в больнице с травмой средней степени тяжести. Есть предположение, что он пытался покончить жизнь самоубийством. Делом занимаются криминалисты.

«Вместе со спасателями мы выехали на улицу Кубеликова. По предварительной информации, это была попытка самоубийства мужчины. Сейчас этим делом занимаются криминалисты», — заявил пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский.

«Наш экипаж выехал к 25-летнему мужчине. Мужчина получил травмы средней степени тяжести и все время находился в сознании. После оказания медицинской помощи парамедики отвезли его в больницу», — сообщила пресс-секретарь спасательной службы Яна Поштова.

Доминику Фери грозит уголовное преследование за сексуальные домогательства и изнасилование. Полиция подозревает его в том, что он на вечеринках занимался сексом с девушками, с которыми он познакомился в социальных сетях.Фери отвергает обвинения в сексуальном насилии, однако он принес извинения за ненадлежащее поведение.

О фактах сексуального домогательства сообщили издание Deník N и портал A2larm. Они основаны на показаниях нескольких женщин, к которым якобы приставал депутат. Эти случаи произошли в период с 2015 по 2020 год.

Депутат Фери подал в отставку в июне прошлого года. В случае признания виновным Фери грозит до 10 лет лишения свободы, сообщила полиция в марте.

Источник: novinky.cz