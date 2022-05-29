Экс-депутат Доминик Фери попал в больницу, полиция не исключает версию о попытке самоубийства

«Вместе со спасателями мы выехали на улицу Кубеликова. По предварительной информации, это была попытка самоубийства мужчины. Сейчас этим делом занимаются криминалисты», — заявил пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский.
«Наш экипаж выехал к 25-летнему мужчине. Мужчина получил травмы средней степени тяжести и все время находился в сознании. После оказания медицинской помощи парамедики отвезли его в больницу», — сообщила пресс-секретарь спасательной службы Яна Поштова.
Доминику Фери грозит уголовное преследование за сексуальные домогательства и изнасилование. Полиция подозревает его в том, что он на вечеринках занимался сексом с девушками, с которыми он познакомился в социальных сетях.Фери отвергает обвинения в сексуальном насилии, однако он принес извинения за ненадлежащее поведение.
О фактах сексуального домогательства сообщили издание Deník N и портал A2larm. Они основаны на показаниях нескольких женщин, к которым якобы приставал депутат. Эти случаи произошли в период с 2015 по 2020 год.
Депутат Фери подал в отставку в июне прошлого года. В случае признания виновным Фери грозит до 10 лет лишения свободы, сообщила полиция в марте.
Источник: novinky.cz