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RegioJet ожидает рекордного интереса пассажиров к поездам в Хорватию

RegioJet ожидает рекордного интереса пассажиров к поездам в Хорватию

420on.cz 87
RegioJet отправит сезонные поезда в Хорватию в третий раз в этом году и рассчитывает перевезти наибольшее количество людей с момента запуска этого маршрута. В первый год новой услугой воспользовались 60 000 человек, сейчас уже 40 000 человек купили билет на этот год. Первый поезд отправится в пятницу, 3 июня, последний — в конце сентября.
RegioJet ожидает рекордного интереса пассажиров к поездам в Хорватию

Поезда ходят три раза в неделю, ежедневно во время летних каникул. Вместимость одного поезда составляет более 600 мест, по техническим причинам она не может быть увеличена, сообщила ЧТК руководитель международных проектов RegioJet Тереза ​​Птачкова.

Идея ввести прямые поезда в Хорватию пришла в голову владельцу компании Радиму Янчуре в первый год пандемии ковида, а в прошлом году интерес был еще выше. Поезд доставит отдыхающих в Риеку или Сплит или в некоторые другие города, откуда автобусы ходят до туристических курортов. Желающие могут купить либо только билеты, либо полноценный отдых, включая проживание и питание. Билеты на июнь почти раскуплены, на июль и август перевозчик будет постепенно выпускать их в продажу.

В июне билет на поезд до Риеки стоит 590 крон в классическом вагоне, в спальном вагоне — от 790 крон. Цены на поезда в Сплит на 300 крон выше. «Мы запускаем поезд из 15 вагонов, два из которых сидячие примерно на 120 мест и 13 вагонов со спальными местами», — сказала Птачкова.

Поезд отправляется из Праги в 16:38, а также останавливается в Колине, Гавличкув-Броде, Ждяре-над-Сазавой, Брно, Бржецлаве и Братиславе. После прошлогоднего опыта перевозчик скорректировал расписание, чтобы лучше исключить задержки, которые в некоторых случаях доходили до нескольких часов.

С 17 июня RegioJet также будет отправлять автобусы в Хорватию, из Праги через Брно в Сплит, например, с остановками в Задаре и Шибенике. Автобус будет ходить туда в середине сентября в пятницу и обратно в субботу. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
поезда Хорватия Чехия отдых
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