RegioJet ожидает рекордного интереса пассажиров к поездам в Хорватию

Поезда ходят три раза в неделю, ежедневно во время летних каникул. Вместимость одного поезда составляет более 600 мест, по техническим причинам она не может быть увеличена, сообщила ЧТК руководитель международных проектов RegioJet Тереза Птачкова.
Идея ввести прямые поезда в Хорватию пришла в голову владельцу компании Радиму Янчуре в первый год пандемии ковида, а в прошлом году интерес был еще выше. Поезд доставит отдыхающих в Риеку или Сплит или в некоторые другие города, откуда автобусы ходят до туристических курортов. Желающие могут купить либо только билеты, либо полноценный отдых, включая проживание и питание. Билеты на июнь почти раскуплены, на июль и август перевозчик будет постепенно выпускать их в продажу.
В июне билет на поезд до Риеки стоит 590 крон в классическом вагоне, в спальном вагоне — от 790 крон. Цены на поезда в Сплит на 300 крон выше. «Мы запускаем поезд из 15 вагонов, два из которых сидячие примерно на 120 мест и 13 вагонов со спальными местами», — сказала Птачкова.
Поезд отправляется из Праги в 16:38, а также останавливается в Колине, Гавличкув-Броде, Ждяре-над-Сазавой, Брно, Бржецлаве и Братиславе. После прошлогоднего опыта перевозчик скорректировал расписание, чтобы лучше исключить задержки, которые в некоторых случаях доходили до нескольких часов.
С 17 июня RegioJet также будет отправлять автобусы в Хорватию, из Праги через Брно в Сплит, например, с остановками в Задаре и Шибенике. Автобус будет ходить туда в середине сентября в пятницу и обратно в субботу.
Источник: ceskenoviny.cz