Пандемия повлияла на психику чешских семей, показал опрос

«Пандемия Covid-19 затронула семьи во всех сферах жизни. Большинство родителей, опрошенных в ходе опроса, испытывали чувство одиночества из-за отсутствия социальных контактов и чувство истощения и выгорания», — отмечают авторы опроса.
Еще одним весьма проблемным направлением, по их мнению, стала необходимость более интенсивного использования информационных технологий либо детьми в связи с дистанционным обучением и досугом, либо родителями в связи с более частым работы на дому.
В экономической сфере семьи чаще всего сталкивались с падением доходов. Это затронуло большинство домохозяйств, в которых работает только один родитель.
«Проблемы экономического характера, такие как трудности с оплатой продуктов питания, одежды или лекарств, долги. Длительная безработица встречалась реже, но была и такая статистика», — говорится в исследовании.
Мало кто из родителей воспользовались помощью от государства, несмотря на периодически возникающие финансовые трудности. В период с марта 2020 г. по сентябрь 2021 г. чаще всего это были больничные, которые брал хотя бы один из родителей в четверти опрошенных семей.
Источник: novinky.cz
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