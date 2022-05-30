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В начале недели в Чехии будет облачно, в пятницу воздух прогреется до 30 градусов

В начале недели в Чехии будет облачно, в пятницу воздух прогреется до 30 градусов

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​На этой неделе небо над Чехией будет облачным, местами пройдут дожди или грозы. Температура воздуха будет постепенно повышаться, в пятницу столбик термометра покажет 30 градусов тепла. В выходные будет прохладно и пройдут дожди.
В начале недели в Чехии будет облачно, в пятницу воздух прогреется до 30 градусов

Это следует из еженедельного прогноза Чешского гидрометеорологического института (ČHMÚ).

В понедельник днем в Чехии будет от 16 до 20 градусов тепла. «Будет преобладать облачная погода, местами пройдут дожди или ливни, особенно на севере страны», — говорится в сообщении ČHMÚ в Facebook.

Во вторник начнется потепление — днем будет около 24 градусов Цельсия, в среду — 26 градусов тепла. Теплая погода продержится до пятницы, когда будет +30 градусов Цельсия. В субботу дневные максимумы упадут до 28 градусов, в воскресенье будет пасмурно, возможны дожди и грозы.

В первые выходные июня искупаться, скорее всего, не удастся. В воскресенье ČHMÚ заявил, что температура воды в Орлике в настоящее время составляет 21 градус Цельсия. 

Источник: ceskenoviny.cz

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Темы
Чехия погода
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