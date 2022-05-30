Полиция задержала мужчину, разославшего 2000 мошеннических смс-сообщений

​28-летний мужчина в Чехии отправил 2000 текстовых сообщений на различные телефонные номера, чтобы выманить у их владельцев деньги. В итоге он добился успеха только в одном случае, обманув свою жертву на 40 000 крон.

По словам пресс-секретаря полиции Даниэлы Влчковой, мужчина зарегистрировал несколько учетных записей пользователей, с которых рассылал мошеннические SMS-сообщения. «Более 2000 отправленных сообщений содержали недостоверную информацию о блокировке банковского счета с условием, что разблокировка возможна по ссылке, указанной в отчете. Однако ссылка отправляла клиентов на фальшивый сайт банка, который практически неотличим от официальных», — заявила пресс-секретарь.

Представитель полиции охарактеризовал свою деятельность как очень изощренную, заявив, что целью мошенника было получить данные для входа в интернет-банкинг и впоследствии незаконно перевести деньги на свой счет.

«В начале апреля мужчина был задержан полицией по месту жительства. Обвиняемый не отрицал своей противоправной деятельности. Он уже был судим за аналогичные преступления в прошлом, поэтому в настоящее время мошенник заключен под стражу», — добавила пресс-секретарь.

Источник: novinky.cz