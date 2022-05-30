Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
24.7
USD
22.98
RUB
0.35
UAH
0.78
Энциклопедия Карта Погода
03d 18 °C
Полиция задержала мужчину, разославшего 2000 мошеннических смс-сообщений

Полиция задержала мужчину, разославшего 2000 мошеннических смс-сообщений

420on.cz 175
​28-летний мужчина в Чехии отправил 2000 текстовых сообщений на различные телефонные номера, чтобы выманить у их владельцев деньги. В итоге он добился успеха только в одном случае, обманув свою жертву на 40 000 крон.
Полиция задержала мужчину, разославшего 2000 мошеннических смс-сообщений

По словам пресс-секретаря полиции Даниэлы Влчковой, мужчина зарегистрировал несколько учетных записей пользователей, с которых рассылал мошеннические SMS-сообщения. «Более 2000 отправленных сообщений содержали недостоверную информацию о блокировке банковского счета с условием, что разблокировка возможна по ссылке, указанной в отчете. Однако ссылка отправляла клиентов на фальшивый сайт банка, который практически неотличим от официальных», — заявила пресс-секретарь.

Представитель полиции охарактеризовал свою деятельность как очень изощренную, заявив, что целью мошенника было получить данные для входа в интернет-банкинг и впоследствии незаконно перевести деньги на свой счет.

«В начале апреля мужчина был задержан полицией по месту жительства. Обвиняемый не отрицал своей противоправной деятельности. Он уже был судим за аналогичные преступления в прошлом, поэтому в настоящее время мошенник заключен под стражу», — добавила пресс-секретарь.

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Чехия мошенничество полиция мобильный телефон деньги
Читайте
по теме 
Пражские пожарные начали устанавливать палатки для украинских беженцев в Малешицах
30.05.2022 13:07 Общество
Пражские пожарные начали устанавливать палатки для украинских беженцев в Малешицах
150
У Главного железнодорожного вокзала в Праге мотоциклист сбил женщину. Она умерла на месте.
30.05.2022 13:03 Общество
У Главного железнодорожного вокзала в Праге мотоциклист сбил женщину. Она умерла на месте.
234
Полиция в Праге разыскивает украинку: девушка ушла из дома, заблокировав маму и друзей в соцсетях
30.05.2022 12:24 Общество
Полиция в Праге разыскивает украинку: девушка ушла из дома, заблокировав маму и друзей в соцсетях
425
В начале недели в Чехии будет облачно, в пятницу воздух прогреется до 30 градусов
30.05.2022 10:19 Общество
В начале недели в Чехии будет облачно, в пятницу воздух прогреется до 30 градусов
255
Последние новости:
30
мая
Чехи и вредные привычки: в период с 2020 по 2021 год количество пьющих снизилось
30.05.2022 14:19 Экономика
Чехи и вредные привычки: в период с 2020 по 2021 год количество пьющих снизилось
16
Пражские пожарные начали устанавливать палатки для украинских беженцев в Малешицах
30.05.2022 13:07 Общество
Пражские пожарные начали устанавливать палатки для украинских беженцев в Малешицах
150
У Главного железнодорожного вокзала в Праге мотоциклист сбил женщину. Она умерла на месте.
30.05.2022 13:03 Общество
У Главного железнодорожного вокзала в Праге мотоциклист сбил женщину. Она умерла на месте.
234
Полиция в Праге разыскивает украинку: девушка ушла из дома, заблокировав маму и друзей в соцсетях
30.05.2022 12:24 Общество
Полиция в Праге разыскивает украинку: девушка ушла из дома, заблокировав маму и друзей в соцсетях
425
В начале недели в Чехии будет облачно, в пятницу воздух прогреется до 30 градусов
30.05.2022 10:19 Общество
В начале недели в Чехии будет облачно, в пятницу воздух прогреется до 30 градусов
255
Минобороны Чехии хочет выделить еще 700 млн крон на военную помощь Украине
30.05.2022 08:51 Экономика
Минобороны Чехии хочет выделить еще 700 млн крон на военную помощь Украине
345
Пандемия повлияла на психику чешских семей, показал опрос
30.05.2022 08:42 Общество
Пандемия повлияла на психику чешских семей, показал опрос
470
29
мая
Чешский аукционный рекорд: картина Кубишты продана за 123 миллиона крон
29.05.2022 18:51 Культура
Чешский аукционный рекорд: картина Кубишты продана за 123 миллиона крон
1081
RegioJet ожидает рекордного интереса пассажиров к поездам в Хорватию
29.05.2022 10:55 Общество
RegioJet ожидает рекордного интереса пассажиров к поездам в Хорватию
1760
В Чехии произошло серьезное ДТП: за рулем был 17-летний молодой человек без водительских прав
29.05.2022 08:59 Общество
В Чехии произошло серьезное ДТП: за рулем был 17-летний молодой человек без водительских прав
1837


Мобильная версия