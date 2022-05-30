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Полиция в Праге разыскивает украинку: девушка ушла из дома, заблокировав маму и друзей в соцсетях

Полиция в Праге разыскивает украинку: девушка ушла из дома, заблокировав маму и друзей в соцсетях

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Криминалисты с вечера воскресенья разыскивают 12-летнюю Юлию Блаживскую, которая покинула свое место жительства в Дейвицах после пяти часов, чтобы пойти на занятия по танцам. Мать Юлии позже узнала, что занятие отменили, о чем девочка знала заранее, но маме не сказала. После последующего общения с матерью через социальные сети Юлия заблокировала ее. С тех пор она не звонила матери.
Полиция в Праге разыскивает украинку: девушка ушла из дома, заблокировав маму и друзей в соцсетях

«Они обе общались в социальных сетях в течение нескольких часов, пока разыскиваемая не заблокировала ее», — сказал представитель полиции Ян Рыбанский, добавив, что Юлия сделала то же самое со своими одноклассниками и с тех пор не выходит на связь. «Выяснили, что она сейчас у друзей и, судя по всему, её жизни ничего не угрожает, однако самые близкие все же опасаются за неё», — сказал Рыбанский. Юлия худощавая, ростом около 180 сантиметров, у нее прямые каштановые волосы. Вышла из дома в одежде, которая есть на приложенном фото. «Если вы видели ее или у вас есть информация, которая поможет найти ее, позвоните по номеру 158», — добавил представитель.

 

Источник: prazska.drbna.cz

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