У Главного железнодорожного вокзала в Праге мотоциклист сбил женщину. Она умерла на месте.

Авария произошла на трассе перед вокзалом незадолго до полуночи в воскресенье.
Пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский заявил, что мотоцикл сбил пешехода на улице Вильсонова в направлении Голешовиц.
Возраст женщины и мотоциклиста в полиции не уточняют. Скорая помощь доставила мужчину в больницу с травмами. Его тест на наркотики был отрицательным, он ожидает в больнице результатов анализов крови на алкоголь.
Пока неясно, что послужило причиной аварии и передвигалась ли женщина в месте, где пешеходы не могут находиться.
«Полиция выясняет обстоятельства и причину ДТП», — добавил Рыбанский.
Источник: novinky.cz