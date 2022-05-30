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У Главного железнодорожного вокзала в Праге мотоциклист сбил женщину. Она умерла на месте.

У Главного железнодорожного вокзала в Праге мотоциклист сбил женщину. Она умерла на месте.

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​Авария, произошедшая в ночь с воскресенья на понедельник на главном железнодорожном вокзале Праги, имела трагические последствия. Мужчина на мотоцикле сбил женщину-пешехода, которая от полученных травм скончалась на месте.
У Главного железнодорожного вокзала в Праге мотоциклист сбил женщину. Она умерла на месте.

Авария произошла на трассе перед вокзалом незадолго до полуночи в воскресенье.

Пресс-секретарь полиции Ян Рыбанский заявил, что мотоцикл сбил пешехода на улице Вильсонова в направлении Голешовиц.

Возраст женщины и мотоциклиста в полиции не уточняют. Скорая помощь доставила мужчину в больницу с травмами. Его тест на наркотики был отрицательным, он ожидает в больнице результатов анализов крови на алкоголь.

Пока неясно, что послужило причиной аварии и передвигалась ли женщина в месте, где пешеходы не могут находиться.

«Полиция выясняет обстоятельства и причину ДТП», — добавил Рыбанский.

Источник: novinky.cz

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Темы
вокзал Чехия
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