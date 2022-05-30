Мужчина накинулся на жену с ножом в районе Йичин. Ее защищал сын

Продолжительные споры в одной семье в Йичинском районе закончились драматично. Вместо спокойного воскресенья там обострился конфликт, в ходе которого 55-летний мужчина, по-видимому, напал с ножом на своего сына (22 года) и жену (48 лет). Стычка было прекращена вызванными сотрудниками полиции, которые сейчас расследуют дело как покушение на двойное убийство.

«Около 16:00 нас вызвали в один из домов в Йичинском районе после сообщения о нападении на двух человек», — подтвердила пресс-секретарь полиции Элишка Майерова.

«По имеющейся информации, это причиной были продолжительные разногласия в семье. Мужчина неоднократно угрожал своим близким и вызывал в них опасения за свои жизни. В конце концов споры, видимо, вылились в нападение на жену. Стремясь защитить мать, сын попытался физически остановить отца, в результате чего состоялась еще одна драка, в ходе которой подозреваемый получил ранение», — продолжила Майерова.

Женщина была доставлена ​​самолетом в университетскую клинику Градец-Кралове в тяжелом состоянии. Подозреваемый покинул место происшествия сразу после инцидента. Однако в течение часа полиция выследила мужчину и с травмами доставила его в больницу для освидетельствования.

«Учитывая, что расследование только началось, предоставить дополнительную информацию на данный момент не представляется возможным», — заявила пресс-секретарь Майерова, добавив, что сотрудники полиции уже возбудили уголовное дело по подозрению в покушении на убийство и опасных угрозах со стороны подозреваемого мужчины. Теперь ему грозит от 15 до 20 лет лишения свободы или даже высшая форма наказания.



Источник: novinky.cz

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