Мужчина в Чехии упал со скалы на смотровой площадке, медики не смогли его спасти

​Мужчина находится на смотровой площадке в поселке Святой Ян под Скалой и сорвался со скалы. В результате полученных травм он скончался на месте.

В понедельник около 17:00 полиция получила информацию по линии 158 о том, что возле креста на смотровой площадке был найден брошенный рюкзак, и начала оперативно-розыскные мероприятия, сообщила пресс-секретарь полиции Власта Суханкова.

Спустя некоторое время внизу под скалой был обнаружен мужчина 1965 года рождения с тяжелыми травмами, помочь которому уже было нельзя. Полиция выясняет, был ли это несчастный случай или мужчина покончил с собой.

Мужчина находился в труднодоступной местности. Пожарные спустили его вниз с помощью альпинистского снаряжения.

Источник: novinky.cz